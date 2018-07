Wanderung rund um Rot

Anzeige

Bad Mergentheim.Der Schwäbischen Albverein wandert am nächsten Sonntag, 22. Juli, rund um Rot. Auf der 13 Kilometer langen Wanderung geht es entlang der Wüstung Igelstrut südwestlich von Hachtel sowie nach Azendorf. Die Strecke ist gut zu laufen und führt über Straßen und Waldwege. Unterwegs ist ein Rucksackvesper geplant, Getränke sind am Rastplatz vorhanden. Treffpunkt zur Weiterfahrt ist um 10 Uhr am Parkplatz der Gewerbeschule in der Seegartenstraße. Weitere Informationen gibt es beim Wanderführer Engelbert Löhr unter Telefon 07931 / 8538. Die übernächste Tour führt am Sonntag, 5. August, als „Traumrunde um Iphofen“. Weitere Termine finden sich unter „www.albverein-badmergentheim.de“. pm