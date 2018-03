Was bedeutet Religion in der Gegenwart?

Anzeige

Einblick in die faszinierende Welt der Religionen will eine Ausstellung vermitteln, die jetzt in der Sparkasse zu sehen ist.

Bad Mergentheim. In der Kundenhalle der Sparkasse Tauberfranken in Bad Mergentheim ist jetzt die Ausstellung „Weltreligionen – Weltfrieden – Weltethos“ zu sehen, welche auf der „Weltethos-Idee“ des Schweizer Theologen Hans Küng basiert.

Die Ausstellung möchte die Besucher dazu einladen, die faszinierende Welt der Religionen besser kennenzulernen. Dabei stellt die Ausstellung insbesondere auch die Frage nach den ethischen Botschaften der Religionen und ihre Bedeutung für die heutige Zeit.