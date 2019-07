Was ist denn auf dem Marktplatz los?

Bad Mergentheim.Was ist hier wohl los? Mit klingendem Spiel marschiert das Historische Schützen-Corps von 1824 vor dem Deutschordensschloss auf. Neugierig scharen sich die Mergentheimer Bürger um die in Reih und Glied angetretenen, grün uniformierten Mannen. Dann werden höchst oberamtliche Verordnungen und Bekanntmachungen für die Bürgerschaft verlesen.

So oder so ähnlich könnte es sich um 1830 hier in der kleinen württembergischen Oberamtsstadt Mergentheim des Öfteren zugetragen haben.

Das Historische Schützen-Corps führt am kommenden Freitag, 2. August, ab 20.30 Uhr einen historischen Wachaufzug auf. Dazu marschiert das Corps vom Torwachhaus in der Mühlwehrstraße zum Schloss. Neben den „Bekanntmachungen“ werden die Schützen am Schluss einen Salut aus ihren Vorderladergewehren abgeben. Musikalisch wird der Hornistenzug den abendlichen Auftritt umrahmen.

Die Aktiven des Historischen Schützen-Corps treffen sich in voller Uniform, mit Gewehr zum Salut und Instrument zum Spiel, zusammen mit den Bürgerfrauen bereits um 19.45 Uhr am Torwachhaus in der Mühlwehrstraße.

