Was landet da im Korb?

Bad Mergentheim.Für viele Naturliebhaber stehen sie im Herbst im Mittelpunkt: die Pilze. Die heimischen Wälder bieten ein abwechslungsreiches Pilzvorkommen. Gerade die anhaltende Trockenheit macht es in diesem Jahr zu einem Glücksfall, in den Wäldern ausreichend Speisepilze zu finden. Doch sind es auch die richtigen Arten, die im Korb gelandet sind? Über die heimischen Speise- und Giftpilzarten informiert ein Bilder-Vortrag am Donnerstag, 27. September, 19.30 Uhr im kleinen Kursaal von Klaus Neeser, Pilzsachverständiger der Naturschutzgruppe Taubergrund und Referent der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Speisewert und Häufigkeit, Sammlerkenntnisse und der Einfluss des Klimawandels werden Thema sein. Einzelne Pilze können zur Bestimmung mitgebracht werden. Der Eintritt ist frei.

