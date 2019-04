Wasserspiele mit neuer Titelauswahl

Bad Mergentheim.Im Kurpark erwacht nach und nach der Frühling. Pünktlich zu Ostern sind die Wasserspiele vor dem Musikpavillon, die große Fontäne am Haus des Gastes sowie die Brunnenbecken und Bachläufe im Kurpark Bad Mergentheim wieder in Betrieb genommen worden. Um den Kurparkbesuchern ein wenig Abwechslung zu den bekannten Wasserspielshows zu geben, wurden für die Saison 2019 völlig neue Titel für die Wasserspiele programmiert. Die Mitarbeiter der Kurverwaltung konnten jeweils Musikvorschläge zu den drei Kategorien Klassik, Filmmusik und Rock/Pop einreichen, aus denen die schlussendliche Auswahl getroffen wurde. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Melodien abwechslungsreich sind und für jeden Geschmack etwas dabei ist. Für die Umsetzung war es zudem wichtig, dass die Musiktitel unterschiedliche „Höhen“ haben, so dass die Wasser-Fontänen den Charakter der jeweiligen Musik so gut wie möglich darstellen können. Die Zuhörer dürfen sich ab sofort auf neun neue Musikstücke freuen – unter anderem erklingen Musikstücke von Elton John, Jennifer Rush, Nigel Kennedy oder die Symphonie Nr. 9 „Aus der neuen Welt“ von Antonin Dvorak. Der Japangarten im Kurpark wartet ebenfalls mit einer Neuerung auf. Da die defekte Beleuchtung ersetzt werden musste, wurden in diesem Zug energiesparende LED-Strahler mit Farbwechslern eingebaut. Musik erklingt auch wieder im Klanggarten hinter dem Haus des Gastes. Die meditativen Klänge und bequemen Liegestühle verheißen dem Besucher eine entspannende Atmosphäre. kv

