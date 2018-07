Wechsel in der Führung

Anzeige

Bad Mergentheim/Satteldorf.Mit Wirkung zum 1. August übernimmt Dieter Straub den Vorsitz der Geschäftsführung der Leonhard Weiss Bauunternehmung mit Sitz in Göppingen/Satteldorf und Vertretung in Bad Mergentheim. Er tritt somit die Nachfolge von Volker Krauß an. Krauß gibt diese Aufgabe vorzeitig in die Hände seines bisherigen Stellvertreters und wird zum 31. Dezember aus der Geschäftsführung des Familienunternehmens ausscheiden, um in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Mit Dieter Straub tritt wiederum ein Experte an die Spitze des Unternehmens. Er ist bereits seit dem Jahr 1998 Mitglied der Geschäftsführung und leitet seitdem den Bereich Ingenieur- und Schlüsselfertigbau sehr erfolgreich. Neben dem Vorsitz übernimmt er ab 1. August zugleich die Leitung des Ressorts Unternehmenssteuerung. Die Geschäftsführung bilden nun: Dieter Straub (Vorsitz), Marcus Herwarth, Volker Krauß, Robert Kreß, Ralf Schmidt, Stefan Schmidt-Weiss und Alexander Weiss. pm