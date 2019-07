„Weg in den Rechtsextremismus ist leicht, Ausstieg schwer“

Bad Mergentheim.Schnell ist man drin, doch der Weg zurück ist lang und schwer. Felix Brenneckenstein berichtete im Deutschorden-Gymnasium (DOG) über seinen Weg in die rechtsextremistische Szene und die Gründe für seinen Ausstieg.

Für 350 Schüler der achten und neunten Klassen gab es in der DOG-Aula „Geschichte live“ – und neben der DOGlern waren auch die jeweiligen Klassen der Eduard-Mörike-Schule, der Kopernikus-Realschule und des St. Bernhard mit dabei. Diese Schulstunde der besonderen Art kam auf eine Privatinitiative hin zustande, und bei DOG-Direktor Christian Schlegl traf die Idee auf Zustimmung. Organisiert von der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) kam Felix Brenneckenstein nach Bad Mergentheim. Der 32-Jährige kommt aus der Region München und ist ein so genannter „Aussteiger“ – über viele Jahre war er tief drin in der rechtsextremistischen Szene.

Hingewiesen auf das Thema wurden die Schüler schon die ganze Woche über eine FES-Ausstellung im Bereich vor der Aula, und neben vier DOG-Schülern wurden von der FES auch zwei Schülerinnen der St.-Bernhard-Realschule als „Ausstellungsguides“ geschult.

Er freue sich sehr, so viele Schüler in der Aula begrüßen zu können, sagte DOG-Direktor Christian Schlegl. Informationen aus erster Hand zu bekommen, sei immer interessant. Die Antworten auf die Frage, wie man in die Szene herein und vor allem wieder herauskomme, verspreche einen „interessanten Vormittag“. Oliver Schael von der FES erläuterte kurz die Aufgaben der Stiftung und dankte dem DOG sowie den Ausstellungsguides für ihr Engagement.

„Seit 2000 gibt es viele Aussteiger“, sagte der Referent Felix Brenneckenstein gleich zu Beginn seiner Ausführungen. Grund sei ein Bundesprogramm, und das sei wichtig, denn „ohne Anstoß und Hilfe von außen geht es nicht“.

Zunächst machte Brenneckenstein deutlich, was Rechtsextremismus und Neonazismus eigentlich ist. „Die deutsche Szene beruft sich geschlossen auf die Zeit des Nationalsozialismus“, und damit sei viel Geschichtsklitterung verbunden. Ein Beispiel: „Ja, es wird zugegeben, dass Juden getötet wurden. Aber der Holocaust, die Gaskammern – das wird bestritten.“ Eine Szene gebe es im übrigen „überall in Deutschland, in der ehemaligen DDR gibt es besonders viele Anhänger“. Und so müsse man feststellen: „Der Rechtsextremismus ’lauert’ überall, es gibt ein breites ’Angebot’ mit diversen Organisationsformen wie beispielsweise Kameradschaften.“

Auch Verschwörungstheorien würden gepflegt, und ganz besonders die These, dass Deutschland ungerecht behandelt wurde und wird, ja sogar überfallen worden sei. „Deutschland ist da immer in der Opferrolle.“ Das spreche viele Jugendliche an, obwohl eine menschenfeindliche Ideologie dahinterstehe. Und manches werde „einfach ausgeklammert, man will es gar nicht sehen und wahrhaben“.

Das Weltbild sei „eingängig, viele sehen sich als Freiheitskämpfer. Die Nazi-Herrschaft wird verherrlicht“, und nach der erfolgreichen ’Revolution’ werde man sich die Ostgebiete wieder holen.“ Was das bedeute, „daran denken viele gar nicht. Auch ich habe das nicht erkannt!“ Ist man erst einmal richtig „mit dabei“, gibt es kaum noch einen Ausweg, denn man ist Teil einer „gelebten Ideologie“.

Die Szene selbst sei vielfältig. „Viele Saufnasen sind dabei, aber eben auch Akademiker.“ Insgesamt könne man von einem Konglomerat aus „übersteigertem Nationalismus, Judenhass (die These von der Jüdischen Weltverschwörung wird eifrig verkündet), Rassismus, Geschichtsfälschung und einem extrem antidemokratischem Weltbild“ sprechen. Leicht gemacht werde das alles, „weil man sich ja ständig angemacht und angegriffen fühlt“ – die anderen, die Demokraten, die Amerikaner, Briten und Franzosen, aber auch die Russen, sind an allem schuld.

Und: Es sei unerheblich, aus welchen Kreisen man selbst stamme – „meine Eltern waren im linken Rand der SPD aktiv“ – und sie waren sehr enttäuscht über den Weg ihres Sohnes. Die Folge: Jahrelang gab es „kaum Kontakt“. Derweil musste er das Gymnasium verlassen, driftete zusehends ab und wurde immer extremer. „Ich wollte immer rebellisch leben, und das habe ich durchgezogen.“

Brenneckenstein war „sehr aktiv, ich habe offensiv gearbeitet“. Allerdings, aber diese Erkenntnis kam erst nach rund acht Jahren auf, mit einer verlogenen Ideologie und damit auf der falschen Seite und mit den falschen Mitteln und Methoden.

Wie lebt es sich in der Szene? „Radikal, aber man sieht sich nicht als Straftäter, selbst wenn man Straftaten begeht. Nach einer Verurteilung betrachtet man sich als politischer Gefangener.“ Benneckenstein saß insgesamt 15 Monate im Gefängnis, aber seine Zweifel begannen ganz privat: In der Szene sei es üblich, seinen Kindern „deutsche“ Namen zu geben und sie im völkischen Sinne zu erziehen. Und nachdem Felix Brenneckenstein seine Heidi kennenlernte und ein Kind unterwegs war, stellten sich beide diese Frage. „Meine Frau war in einer Szene-Familie aufgewachsen und entsprechend erzogen worden.“ Die Erkenntnis, auf dem falschen Dampfer zu fahren, brach sich nur langsam Bahn, war aber nicht mehr aufzuhalten. „Eigentlich waren es Alltagsfragen, die wir uns stellten. Und dann erkannten wir, dass wir was ändern müssen.“

Dank der Hilfe für Aussteiger fand das Paar zurück in die Gesellschaft. Felix Brenneckenstein machte einen Haupt- und dann den Realschulabschluss, beendete eine Ausbildung und wirkt heute als „Aufklärer“, um weiteren Leuten zu helfen, „raus aus der Szene“ zu kommen. Es sei „megaschwierig, die eingepflanzte Ideologie wieder aus dem Kopf zu bekommen, aber die Leute wollen darüber reden. Man wird tatsächlich angesprochen.“ Auf dem Weg „hinaus aus der Szene“ müsse man die vielen Widersprüche erkennen – „was ist diese Ideologie denn wirklich wert?“, das sei die bestimmende Frage. Und man müsse in der Lage sein, das „Gelernte“ zu hinterfragen.

Der Wunsch des Direktors wurde Wirklichkeit: Es war ein interessanter Vormittag, zumal sich der Referent viel Zeit für die Beantwortung der Fragen der Schüler nahm.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019