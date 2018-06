Wegbereiter für eine perfekte Zukunft

Anzeige

Aleksandar Trslic von der City Gemeinschaft bedankte sich für die gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Betrieben. Er betonte, dass man mit Eigenmotivation und Neugierde vieles erreichen könne.

OB Udo Glatthaar hob hervor, dass die jetzigen Absolventen die Generation sei, die sich ihren Beruf aussuchen könne, was ihnen auch im Kreis zugutekomme. Das lebenslange Lernen habe vor allem im zunehmenden Zeitalter der Digitalisierung große Bedeutung. Aber die Technik sei auch eine Herausforderung der Zeit, in der es wichtig sei, willensstark zu bleiben.

Am Beispiel Alexander Gersts zeigte die Vorsitzende der Ausbildungsbetriebe, Simone Germann, dass man über sich selbst hinauswachsen könne. Die Absolventen hätten dies bewiesen, da sie ihre „Mission“ vor zwei bis drei Jahren begonnen hätten, in diese Aufgaben hineingewachsen seien und nun das Abschlusszeugnis in der Hand hielten.

Wilhelm Ehrenfried, Schulleiter, ist ebenso stolz auf die erbrachte Leistung. Er bat die Absolventen, ihre Vorteile als Generation der „Digital Natives“ zu nutzen, wofür aber eine tägliche Anstrengung von Nöten sei. Denn man müsse sich auf die Aufgabe fokussieren, die ansteht, sowie im Zuge dessen dafür gelernte Komponenten nutzen, neue Ziele setzen und sich weiterbilden.

Ein KMK-Fremdsprachen-Zertifikat erhalten in den jeweiligen Ausbildungsbereichen: Industriekauffrau/-mann: Bianca Breier, Maike Herold, Laura Kühlwein, Anna Leiser, Michael Lochowslo, Katrin Stahmer, Leandra Zöller. Kauffrau/-mann für Büromanagement: Anja Frank, Carla Jung, Kimberley Löptin, Klaudia Karolina Krupka, Luise Wolpert, Melanie Kühweg, Michael Pernizsak, Sophia Prohaska, Vivien Walter. Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel: Cornelia Fanter, David Kunz, Sascha Blank, Tatjana Lyskowitsch. Fachkraft für Lagerlogistik: Martin Arndt. Einzelhandelskauffrau/-mann: Gabriele Herz, Lukas Nusko, Sarah Rothbauer, Steffen Spatzek. Den Wirtschaftsassistent BK Fremdsprachen erhalten: Selina Bliemeister, Mariam Kmayha, Julia Winklmaier.

Preisträger der Sonderpreise: Citygemeinschaft (beste Auszubildenden eines Ausbildungsberufes): Marco Blesch, Würth Industrie Services, Fachkraft für Lagerlogistik; Steffen Böhrer, Systemair, Industriekaufmann; Kristina Cardona, Donné-Hydraulik, Großhandelskauffrau; Anja Frank, Rehaklinik ob der Tauber, Kauffrau für Büromanagement; Tanja Grüner, Toom Baumarkt, Einzelhandelskauffrau.

Preise der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim (für die beste Prüfungsleistung in Betriebswirtschaftslehre im jeweiligen Ausbildungsbereich): Steffen Böhrer (Fachbereich Industrie); Anja Frank (Fachbereich Büromanagement); Lisa Grund (Fachbereich Großhandel); Tanja Grüner (Fachbereich Einzelhandel); Thomas Korel (Fachbereich Lager). Alle Absolventen der Kaufmännischen Berufsschule mit Preisen (P) und Belobigungen (L): Kauffrau/-mann für Büromanagement: Katharina Ehrmann (L), Stadtwerk Tauberfranken; Marina Engmann, Mott Radwelt; Anja Frank (P), Rehaklinik ob der Tauber; Jasmin Friederich, Sport-Saller; Nadine Haussler (P), Stadtverwaltung; Oxana Heinrich (L), fabi; Christian Hettenbach, Karl Bach.; Carla Maria Jung, TecTake; Charlotte Kraft, Sanitätshaus Schühle & Endres; Klaudia Karolina Krupka, A.M.T.; Melanie Kühweg, Diabetes Klinik; Katharina Lang, Lene-Hofmann-Haus; Kimberley Löptin, Inast Abfallbeseitigungs; Lisa Mayer, Endin; Michael Pernizsak, TCC Top Car Center; Sophia Prohaska, Psychotherapeutisches Zentrum Kitzberg-Klinik; Sarah Rothbauer (L), TecTake; Lorena Schlund (L), Stadtverwaltung; Isabel Steffan, Caritas-Krankenhaus; Vivien Walter, Akon Aktivkonzept; Tanja Werner, Fachklinik Schwaben; Luisa Wolpert, Caritas-Krankenhaus. Kauffrau/-mann im Einzelhandel: Kristin Anderson (L), Edeka Markt Dürr; Kajeni Annalingam, Modehaus Kuhn; Musaj Duka, Modehaus Kuhn; Jan Eisenhauer (L), BAGeno Raiffeisen; Samantha Först, Dänisches Bettenlager; Tanja Grüner (L), toom BauMarkt; Justina Hamburg, Modehaus Kuhn; Lars Haufe, Michelberger; Jennifer Haussler, Rewe Cevahir; Lena Kovacevic (L), Modehaus Kuhn; Kevin Kretschmer, Edeka; Natascha Krüger, Sport-Saller; Sabrina Lehner, Bürohaus Leuchs; Artur Tach, HEM expert. Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel: Regina Albrecht (L); Jennifer Bachmaier (L); Sara Bohnet (L); Emre Bozdugan (L); Özlem Dogruel; Cornelia Fanter (P); Alicia Feucht (L); Franziska Fries; Laura Grund (L); Jennifer Gyimesi (L); Vanessa Haab; Jessica Köhn (P); David Kunz; Sarina Lagerbauer (L); Tatjana Lyskowitsch (L); Anna Marquardt; Mareike Meinikheim (L); Annika Parg (L); Chiara Pröger; Aaron Schwenkert (L); Stefanie Traut; Chiara Vogt; Marvin Wolpert; Verena Zobel (L, alle Würth Industrie Services); Sascha Blank (L), Edelmann Fachmarkt für das Handwerk; Kristina Cardona (P), Donné-Hydraulik; Marius Haag, Lieblein Baustoffe; Philipp Löchner (L), LBV Raiffeisen; Daniel Model (L), BAGeno Raiffeisen; Andreas Schmieg (L), Maas Baustoffe; Alexander Tschabanjuk, Edelmann Fachmarkt für das Handwerk. Industriekauffrau/-mann: Susann Becker (L), Sonderschrauben Güldner; Annika Franziska Beckert, Bembé-Parkett; Sonja Biebelriether, Manz Backtechnik; Steffen Böhrer (P), Systemair; Bianca Breier (P), Lauda Dr. R. Wobser; Beatrice Egele, Alfred Seifert & Söhne; Lisa Frank (P), Ansmann; Julia Frey (L), Wittenstein; Sabrina Habel (L), Manz Backtechnik; Nadja Happold (L), eibe Produktion + Vertrieb ; Denise Heiber (L), Überlandwerk Schäftersheim; Maike Herold (L), Systemair; David Ihrig (P), Bembé-Parkett; Niklas Kemmer (L), Wittenstein; Laura Kühlwein (L), ITW Automotive; Anna Leiser (L), Wittenstein; Nico Löchner (L), Herbsthäuser Brauerei; Michael Lochowski (P), Limot Lüftungstechnik; Michaela Lux, Bembé-Parkett; Maria Maschek (P), Wirthwein; Michael Maurer (L), HSP; Thomas Noe (P), Systemair; Sophia Rumm (P), Ansmann; Jessica Schaub (L), Friedrich Wolfarth (Wolfa); Katharina Schauer (L), Bembé-Parkett; Linda Schmid (L), Sonderschrauben Güldner; Yannick Schmidt (L), Data Modul Weikersheim; Carolin Schönig (L), Roto Frank Bauelemente; Katrin Stahmer (L), eibe Produktion + Vertrieb ; Felix Striffler, eibe Produktion + Vertrieb ; Maxim Wagner, Hofmann Menü-Manufaktur; Melanie Walter (P), Bass; Rebecca Weber (P), Daxner Germany; Franziska Zeller (P), Palux; Leandra Zöller (P), Data Modul Weikersheim. Fachkraft für Lagerlogistik: Silas Adelmann, noba Normteile; Martin Arndt (L), Bembé-Parkett; Marco Blesch (L), Würth Industrie Service; René Eberwein, Ansmann; Stefan Firzlaff, Roto Frank Bauelemente; Karim Fraoui, Raab-Karcher Baustoffhandel; Luca Henning (L), Würth Industrie Service; Janette Hügel, LTI Metalltechnik; Jan Hülsmeyer, Sport-Saller; Burak Karaarslan, Systemair; Calvin Kellner, Naturata Logistik; Tim Kneucker, Palux; Thomas Korel (L), Wirthwein; Heike Mohr (L), Ansmann; Daniel Reichert (L), fabi; Felicitas Ruck, Würth Industrie Service; Marvin Schneider, Wirthwein; Franziska Thomas, ebm papst; Naomi Tomasits (L), Naturata Logistik; Florian Truong (L), ebm papst; Athanasios Tsiampakos, Wittenstein; Pascal Wild, Spedition Hein; Christian Zobel (L), ITW Fastener Products. Verkäufer/-in: Liana Haag, Netto Markt; Laura Haug, Sport-Saller; Gabriela Herz (L), Edeka C + C Großhandel; Natalie May, bfz Lauda/Kooperationsbetrieb: Weikersheim; Lukas Nusko (L), Kaufland; Jasmin Weihert, Kolping/Kooperationsbetrieb: Bad Mergentheim. Lagerist/-in: Sandra Bajerowitz-Werth (L), Rüdinger Spedition; Jonas Heinzl, Alpha Techno; Mick-André Ihm, Systemair; Nicolay Roy, LTI-Metalltechnik; Natalja Scherp, ebm papst. ksm

