Wehrklappe wieder in Betrieb

Bad Mergentheim.Lange hat es gedauert, doch seit gestern ist das Bad Mergentheimer Tauberwehr wieder in vollem Umfang in Funktion. Und wie immer, wenn der schwere Autokran am Wehr steht, war „Action“ angesagt.

Die zunächst ausgebaute, dann überarbeitete und wieder eingebaute Wehrklappe (wir berichteten mehrfach) hat ihre Funktionsprüfung hinter sich. So konnten die Männer der Spezialfirma aus Beeskow zusammen mit den Bauhofmitarbeitern am Donnerstag die provisorische Dammwand und das Nadelwehr abbauen. Am Morgen war sogar ein Taucher im Einsatz, um die Keile der Dammwand zu lösen. Und dann ging alles ganz schnell, schon um 11.30 Uhr war die Dammwand komplett abgebaut, und so konnten sich die Arbeiter auf das Nadelwehr konzentrieren. Auch hier gab es keine Probleme, und so konnte die Wehrklappe gleich einem – erfolgreichen – „Härtetest“ unterzogen werden.

Mit dem Abbau der Traverse um 12.31 Uhr endete die Bauphase. Das Wehr kann seine Aufgabe wieder voll erfüllen – bis zum nächsten Jahr, wenn auch die andere Wehrklappe ausgebaut und überarbeitet wird. Die Bauteile der Dammwand und die Segmente des Nadelwehrs werden bis dahin im Bauhof gelagert und kommen dann wieder zum Einsatz. HP

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018