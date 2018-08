Weihnachtsmarkt erlebte Besucheransturm

Blick in den Markelsheimer Fronhof: erwartungsfrohe Kinder und Erwachsene in großer Zahl beherrschten das Geschehen beim 14. Markelsheimer Weihnachtsmarkt mit Ansprachen von Ortsvorsteher Josef Gerlinger und Bürgermeister-Stellvertreter Andreas Lehr bereits zum Auftakt am Samstagnachmittag.

© Ludwig Hammer