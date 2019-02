Wein-kulinarisches Erlebnis geboten

Markelsheim.Unter dem Motto „Markelsheimer Weinwelten entdecken, erleben, genießen“ veranstalten die örtlichen Weingärtner im März ein kulinarisches Erlebnis. Während in den vergangenen Jahren die Frühjahrsweinproben in der Turn- und Festhalle stattfanden, erstreckt sich die Präsentation im aktuellen Format auf mehrere Räume der Genossenschaft in der Scheuerntorstraße. So werden den Besuchern am Samstag, 16. März, ab 19 Uhr drei Themenräume zu einer genussvollen Exkursion in die Markelsheimer Weinwelt offen stehen.

Der ein oder andere Aha-Moment sowie faszinierende Geschmackserlebnisse sind garantiert. Ein lustiges Weinkabarett sorgt dafür, dass auch das Zwerchfell gekitzelt wird. Die Gäste werden zu Beginn in drei Gruppen eingeteilt. Jede startet ihre weinkulinarische Reise in einem anderen Themenraum und wechselt nach jeweils etwa 30 Minuten in die anderen. Gegen 21.30 Uhr findet der Abschluss in und um die Kelterhalle statt. Für den Abend werden warme Kleidung und festes Schuhwerk empfohlen. In der Kelterhalle gibt es schlussendlich lustige Livemusik eines Band-Duos.

Im Umkreis bis maximal 30 Kilometern wird ein Heimfahr-Shuttle-Service angeboten. Wer es in Anspruch nehmen möchte, sollte dies bei der Anmeldung mit angeben. Info unter Telefon 07931 / 90600, E-Mail info@markelsheimer-wein.de oder www.markelsheimer-wein.de.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019