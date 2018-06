Wein, Kultur und Genuss

Anzeige

Bad Mergentheim.Seinen neuen Film „Wein – Kultur – Genuss in der Region von Tauber und Main“ präsentiert der Igersheimer Heimatfilmer Hugo Kistner am Dienstag, 5. Juni, um 14.30 Uhr beim „Offenen Nachmittag“ der evangelischen Kirchengemeinde. In diesem Film ist Hugo Kistner den „kulinarischen Genüssen“ im Taubertal auf der Spur. Als Bestandteil der Ess- und Trinkkultur stehen diese im Mittelpunkt seiner sehr lebendig gestalteten filmischen Dokumentation und mit faszinierenden Motiven lädt der Produzent dazu ein, das gepriesene „Liebliche Taubertal“ von seinen schönsten Seiten kennen zu lernen. Zu seiner bewunderten Kultur gehört auch das, was der Mensch gestaltet und hervorgebracht hat - etwa die Produkte der regionalen Küche mit ihren vielfältigen kulinarischen Köstlichkeiten. peka