Markelsheim/Laudenbach.Zum 13. Mal veranstalten die Laudenbacher Weingärtner gemeinsam mit den Weingärtnern Markelsheim eine Weinerlebniswanderung. Sie findet am letzten Wochenende im April gleichzeitig in allen deutschen Weinbaugebieten statt.

Unter dem Motto „Wein, Natur und Kultur“ wird am Sonntag, 28. April, die geführte Wanderung angeboten. Treffpunkt ist zwischen 13 und 14.30 Uhr am Eingang zum Julius-Echter-Keller in Laudenbach. Die Markelsheimer Weinkönigin Constanze Schmitt wird die Begrüßung der Weingäste vornehmen. Gruppenweise besteht die Möglichkeit mit einem Führer Wissenswertes über Laudenbach, den Weinbau, Natur und Kultur auf der unterhaltsamen Wanderung zu erfahren.

Der Wanderweg ist ausgeschildert, so dass jeder alleine oder in der Gruppe die Landschaft und Natur rund um Laudenbach und Haagen selbst entdecken kann. Die Wanderung führt in diesem Jahr über den Steinriegelweg durch die Weinberge im Vorbachtal nach Haagen. Der Rückweg führt über Haagen auf der anderen Talseite zurück nach Laudenbach. An drei Stationen werden die heimischen Weine der WG Markelsheim angeboten.

Zum Abschluss der Genusswanderung stärkt man sich mit einem Winzervesper im urigen Julius-Echter-Keller, kann weitere Weine verkosten und den Tag gemütlich ausklingen lassen. Ein spezielles Tageswein- und Seccoangebot erwartet die Gäste ebenso.

Die Streckenlänge beträgt ca. sechs Kilometer bei 60 Metern Höhendifferenz.

Am Start der Tour erwirbt jeder Teilnehmer ein Probierglas mit Transportbeutel sowie ein Gutscheinheft für fünf Proben und ein zünftiges Winzervesper im Julius-Echter-Keller. Eine vorherige Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen erforderlich und kann bei den Weingärtnern, Telefon 07931 / 90600, der Volksbank Vorbach-Tauber, Zweigstelle Laudenbach, Telefon 07934 / 7037 oder bei Andrea Büttner, Telefon 07934 / 3515, ab sofort erfolgen.

Laudenbach ist bestens mit Bahn und Bussen zu erreichen. Auch die Möglichkeit der Fahrradmitnahme in den Zügen besteht. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019