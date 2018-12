Weiß-Blaue begrüßen das Jubiläumsjahr

Mergentheim 800 Jahre beim Deutschen Orden – dieses Jubiläum in 2019 begrüßen die Weiß-Blauen an Neujahr lautstark mit ihren Böllern.

Bad Mergentheim. Die Veranstaltungen der Historischen Deutschorden-Compagnie an Silvester und Neujahr läuten das Jubiläumsjahr 2019 ein, in dem Bad Mergentheim seine 800-jährige Verbindung von 1219 bis 2019 mit dem Deutschen Orden begehen kann. Die Historische Deutschorden-Compagnie wird mit dem St. Georgstag im April, mit Vortragsveranstaltungen zum Jubiläum und der Beteiligung am großen Schlosserlebnistag im Sommer ihren Beitrag zum Jubiläumsjahr leisten.

Den Beginn des Jahres 2019 begeht die Compagnie auf traditionelle Weise.

An Silvester findet ab 11 Uhr das traditionelle Weißwurstfrühstück der Compagnie im Arsenal statt. Am Neujahrstag laden die Weiß-Blauen zum Kanonenschießen zur Begrüßung des neuen Jahres um 12 Uhr auf den Ketterberg ein. Um 15.30 Uhr treffen sich an Neujahr die Mitglieder der Compagnie und des Deutschmeister-Spielmannszuges am Arsenal zum gemeinsamen Neujahrsschießen mit dem Historischen Schützencorps, das um 16 Uhr auf dem Marktplatz stattfindet. Das Programm des Neujahrsschießens umfasst die Ansprachen des Oberbürgermeisters und der Hauptleute sowie die Salutschüsse von Compagnie und Schützencorps. Musikalisch wird das Neujahrsschießen von den Musikzügen umrahmt. Bürger und Gäste sind zu den Veranstaltungen willkommen. hdoc

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.12.2018