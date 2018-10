Weiß singt Mozart und Schubert

Bad Mergentheim.Das Herbstkonzert am Freitag, 12. Oktober, in der Wandelhalle gestalten die Sopranistin Dr. Angela Weiß und das Kur- und Salonorchester Hungarica erneut mit einem gemeinsamen Programm. Es steht in diesem Jahr unter der Überschrift „Lieder von Mozart und Schubert“. Beginn ist um 19.30 Uhr. Abwechselnd begleitet von den Pianisten Zsolt Hosszu und Matej Farkas vom Kur- und Salonorchester Hungarica singt Weiß Lieder von Mozart vor, unter anderem „Oiseaux, si tous les ans“. Zusammen mit dem Kur- und Salonorchester Hungarica wird die Sängerin Franz Schuberts „Ständchen“ vortragen sowie das bekannte Wiegenlied „Schlafe, schlafe, holder süßer Knabe“. Diese Melodie von Schubert entstand im Jahre 1816. Zwischen den Liedvorträgen spielen die Musiker Instrumentalstücke. Der Eintritt ist für Kurkarteninhaber frei. pm

