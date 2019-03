Weiße Flecken sollen verschwinden

Viele haben es im Urlaub schon gemerkt: Selbst in entlegenen Ländern hat man oft bessere Mobilfunkverbindungen als bei uns in Deutschland. Das soll besser werden, versprechen die Anbieter.

Bad Mergentheim. Für viele Menschen im Main-Tauber-Kreis ist es ein ärgerliches und zudem alltägliches Erlebnis: Funkloch reiht sich an Funkloch, hat man in einem Dorf Empfang, kann es schon 100 Meter nach dem Ortsschild wieder damit vorbei sein. In manchen Ortschaften ist es dann gleich ganz vorbei, bei abendlichen Veranstaltungen muss man keine Angst haben vom Handy gestört zu werden, selbst, wenn man es wollte. Schön für die, die Ruhe wollen, schlecht für die, die beispielsweise aus beruflichen Gründen erreichbar sein müssen. Was wird dagegen getan?

Mehrere Anbieter konkurrieren auf dem deutschen Markt – das ist bekannt. Gelenkt werden sollen deren Angebote durch die Bundesnetzagentur, zu deren Aufgaben es auf ihrer Homepage heißt: „Die Bundesnetzagentur unterstützt mit ihren Regulierungsentscheidungen den Aufbau moderner hochleistungsfähiger Netze in einem von nachhaltigem Wettbewerb geprägten Telekommunikationsmarkt.“

Die Anfrage unserer Zeitung, wie es mit dem Ausbau im Main-Tauber-Kreis vorangeht, wird kurz und knapp mit dem Hinweis auf die Anbieter und eine Anfrage bei diesen abgewehrt. Zudem wird lediglich auf die Internetseite www.breitbandatlas.de bezüglich der Versorgungsqualität verwiesen.

Kontinuierlicher Prozess

Ziemlich allgemein und nur wenig konkret antwortet Telefónica O2 auf eine Anfrage: „Selbstverständlich wird Telefónica Deutschland auch im laufenden Jahr weiter massiv in den Ausbau der LTE-Infrastruktur investieren, so auch im Main-Tauber-Kreis, damit O2-Kunden bis Ende 2019 den LTE-Standard nahezu flächendeckend in ganz Deutschland nutzen können. Der Netzausbau ist dabei ein kontinuierlicher Prozess. Die jeweils aktuelle LTE-Abdeckung in der Fläche kann man jederzeit online auf unserer Netzabdeckungskarte (https://www.o2online.de/service/netz-verfuegbarkeit/netzabdeckung/) einsehen.“

Genauer ging es da schon bei Vodafone. Volker Petendorf, Konzernsprecher und Chef vom Dienst der Pressestelle Vodafone Deutschland, teilte zu eigenen Projekten im Main-Tauber-Kreis mit: „Unsere Berechnungen haben ergeben, dass in 2019 und 2020 insgesamt 16 LTE-Bauvorhaben realisiert werden müssen. Genau dafür hat Vodafone jetzt die Investitionsmittel freigeben und damit die Detailplanung vor Ort gestartet. Im nächsten Schritt wird der damit beauftragte Dienstleister nun die genauen Standorte (Gemeinden und Adressen) vor Ort ermitteln. Danach werden wir die konkreten Bauvorhaben realisieren. Dabei wird Vodafone komplett neue Mobilfunk-Stationen bauen, erstmals LTE-Technik an bestehenden Mobilfunk-Standorten installieren und zusätzliche Antennen an vorhandenen LTE-Standorten anbringen.

Kristallklare Qualität

Natürlich werden wir für den LTE-Ausbau nach Möglichkeit vorhandene Infrastruktur (Masten, Kirchtürme, Rathaustürme, Aussichtstürme, Industrieanlagen, öffentliche Gebäude usw.) nutzen. Zu einzelnen Standorten können wir also noch nichts sagen – mit einer Ausnahme: Als erste Maßnahme aus diesem Programm hat Vodafone Anfang Februar eine LTE-Station in Lauda-Königshofen im Stadtteil Beckstein in Betrieb genommen. Dort wurde der bestehende Sendemast am Sportplatz um die moderne LTE-Technologie erweitert. Durch den neuen LTE-Standort versorgt Vodafone in seinem Mobilfunknetz weitere 3000 Einwohner und Gäste im Main-Tauber-Kreis mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE. Diese ermöglicht Handygespräche in kristallklarer Qualität und Breitbandinternet für unterwegs.

Vodafone hat die Investitionskosten für die neue LTE-Mobilfunkanlage komplett aus eigenen Mitteln getragen, um die Infrastruktur des Ortes weiter zu verbessern. Der Ausbau der Vodafone-Mobilfunkstation umfasste die Installation und Inbetriebnahme von drei Sektorenantennen.

Diese decken einen 360-Grad-Radius von ungefähr drei Kilometern rund um die Anlage ab. Räumlich ausgedrückt bedeutet dies, dass die Bürger in Beckstein und im westlichen Bereich von Königshofen von dieser LTE-Maßnahme profitieren.“

Auch Hubertus Kischkewitz, Pressesprecher der Deutschen Telekom AG Group Services, kann schon Näheres zu den Planungen im Main-Tauber-Kreis sagen: „Wir möchten so schnell wie möglich 27 neue Standorte für Mobilfunkanlagen aufbauen. Diese sollen dazu dienen, vorhandene Lücken zu schließen beziehungsweise in einigen Bereichen auch die Leistungsfähigkeit des Netzes zu verbessern.“

Auf der Suche nach Standorten ist man in Ahorn, Ahorn-Schillingstadt, Boxberg, Großrinderfeld, Grünsfeld, Lauda-Königshofen, Werbach und Wertheim. Diese Suche sei laut Telekom-Sprecher allerdings nicht immer einfach: „Wir wenden uns zunächst an die Kommunen und bitten um Hilfe“, erläutert Kischkewitz das Vorgehen, „falls wir dort nicht fündig werden, versuchen wir im nächsten Schritt mit Privatleuten einen geeigneten Platz zu finden.“

Erst danach kann in die Detailplanung eingestiegen werden. Probleme gibt es dabei zuhauf zu bewältigen. So ist zum einen die Topografie in Baden-Württemberg oft schwierig und es gibt viele dünn besiedelte Gegenden, dort sei der Aufbau eines Funkstandortes wegen der hohen Baukosten wirtschaftlich kaum möglich.

Auf der anderen Seite würden Genehmigungen, wenn denn endlich ein Standort gefunden ist, sehr lange dauern. Bis zu elf Monate können vergehen, so die Telekom – damit liegt Baden-Württemberg im letzten Viertel der Bundesländer.

Dilemma

Nicht zuletzt gibt es ein weiteres Hemmnis, das Hubertus Kischkewitz so auf den Punkt bringt: „Alle wollen guten Empfang für ihr Smartphone, aber keiner möchte die Masten sehen!“ Dieses Dilemma sei nur ganz schwer zu lösen. Ideal wäre, wenn die Antenne da steht, wo die Nutzer sind.

Werden die Antennen laut Telekom-Sprecher aus dem Dorf oder der Stadt verbannt, müssten mitunter 30 bis 40 Meter hohe Türme oder weitere Standorte gebaut werden. Zudem habe man dort dann wieder logistische Probleme wie beispielsweise die Stromversorgung. Auch diese Quadratur des Kreises verhindere einen zügigen Ausbau.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019