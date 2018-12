Weiße Weihnacht bestellt

Bad Mergentheim.„Es begab sich aber zu der Zeit…“, der Rest der Geschichte ist bekannt. Kaum bekannt sein dürfte allerdings das außergewöhnliche Engagement des Bad Mergentheimer Oberbürgermeisters Udo Glatthaar um „weiße“ Weihnachten. Am Samstagabend war er, wie so viele, auf dem Weihnachtsmarkt. Und an der Münsterbauhütte nutze er bei einem Gläschen Weihnachstmarkt-Glühwein die Gelegenheit zum Gespräch mit den Bürgern. Doch irgendetwas schien den OB zu beschäftigen. Dann ging er, zusammen mit Grünen-Stadtrat Thomas Tuschoff, ins Münster. Wir wissen nicht, was die beiden dazu bewog und was im Münster geschah. Sicher ist allerdings, – dafür gibt es Zeugen! – dass der OB, kaum wieder heraus aus dem Gotteshaus, zum Telefon griff.

Auf die Frage unseres Mitarbeiters, ob er denn nun den Heiligen Geist persönlich auf den Weihnachtsmarkt bitten würde, antwortete das Stadtoberhaupt schlagfertig: „Nein, ich habe Schnee bestellt. Weihnachtsmarkt, trockene Kälte und Schnee gehören doch zusammen. Das schafft eine schöne Stimmung. Und Weihnachten ist ja auch nicht mehr weit, da passt es doppelt.“

Wir wissen nicht, mit wem der OB tatsächlich gesprochen hat. Wenn es das Büro von Petrus war, hatte er jedenfalls Erfolg. Mit dem auch für die himmlische Bürokratie üblichen Zeitversatz fiel am Sonntagmorgen Schnee, und als der OB am Sonntagnachmittag zur Spendenübergabe der Volksbank kam, fielen auffallend dicke Schneeflocken vom Himmel. Er werde, sagte Glatthaar unserem Reporter, „jeden Tag weitere Stoßgebete gen Himmel richten, damit wir eine Weiße Weihnacht bekommen“. HP

