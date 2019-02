Weitere Autos zerkratzt

Bad Mergentheim.Mehrere Autobesitzer erlebten Anfang der Woche in Bad Mergentheim laut Polizeibericht eine böse Überraschung. Wie am Donnerstag gemeldet, hatte ein Mercedes-Fahrer die Polizei verständigt, weil Unbekannte sein, in der Keplerstraße abgestelltes Fahrzeug am Montag zerkratzt hatten. Nun meldeten sich fünf weitere Geschädigte. Im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 13.15 Uhr, hatten zerstörerische Zeitgenossen einen grauen VW Golf, einen schwarzen VW-Bus, einen vanille-farbenen KIA, einen braun-metallic lackierten Nissan Micra und einen schwarzen Mercedes-Bus zerkratzt. Alle Fahrzeuge waren im Bereich der Keplerstraße, teilweise auf der dortigem Wendefläche und den angrenzenden Parkplätzen abgestellt. Der angerichtete Schaden beträgt zirka 10 000 Euro. Auch in der Kolpingstraße war in dieser Zeit ein schwarz-metallic farbener VW Golf zerkratzt worden. Hier entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Wer an den beiden Tatorten in Bezug auf die Sachbeschädigungen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich bei der Polizei in Bad Mergentheim, Telefon 07931 / 54990, melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.02.2019