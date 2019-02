Weitere Bürgergespräche geplant

Bad Mergentheim.Weitere Wahlkampftermine kündigt Udo Glatthaar für die kommende Woche an. Bürgergespräche finden statt: in Rengershausen am Montag, 18. Februar, 18 Uhr Begegnung mit Jugendlichen im Jugendraum, 19 Uhr Bürgergespräch im Gasthaus „Hügel“; in Stuppach am Dienstag, 19. Februar, 18 Uhr Jugendraum, 19 Uhr Bürgergespräch Gasthof „Hirsch“; in Rot am Mittwoch, 20. Februar, 18 Uhr Begegnung mit Jugendlichen im Jugendraum, 19 Uhr Bürgergespräch im Sportheim; in Neunkirchen am Donnerstag, 21. Februar, 19 Uhr Bürgergespräch im Gasthaus „Rummler“; in Bad Mergentheim am Freitag, 22. Februar, 19 Uhr Bürgergespräch im Gasthaus „Johanniter“; in Bad Mergentheim am Samstag, 23. Februar, von 10 bis 13 Uhr Begegnung am Milchlingsbrunnen (Marktplatz). pm

