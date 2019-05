Weiterhin gerne in Edelfingen wohnenbleiben

Edelfingen.Im Rahmen der Kandidatensuche für den Ortschaftsrat sprach die CDU Edelfinger die Bürger direkt an. Das nominierte Kandidatenteam will die ganze Vielfalt Des Ortes einbringen. Es besteht aus Frauen und Männern, Jugend und Erfahrung, Selbstständigen, Angestellten und Beamten, die sich bereits heute ehrenamtlich für Edelfingen, seine Kultur und vor allem auch Vereine einsetzen. Auch weiterhin will man nah am Bürger sein, zuhören und entschlossen neue Ideen einbringen. Wir wollen mithelfen, dass Edelfingen lebendig und attraktiv bleibt. Gemeinsam mit dem Ortschaftsrat und den Entscheidungsgremien der Stadt will man dazu beitragen, dass sich der Stadtteil weiterhin positiv entwickelt. Das Bild zeigt (hinten von links): Christian Öhm, Günther Hofmann, Stefan Ulshöfer, Jürgen Schewe, (vorne von links): Stephanie Berbig-Pries, Stephan Bug, Karin Stephan und Marco Auler. Bild: CDU

