Weltmarktführer beim Tauberschwarz

Weinkönigin Ann-Kathrin Schmitt begrüßte in der Turnhalle die Gäste, die von der Volks- und Winzertanzgruppe bei musikalischer Umrahmung durch die Musikkapelle unter Leitung von Gerd Landkammer bestens bewirtet wurden.

Parallelen zur Queen

Als gekrönte Repräsentantin des Weinortes fand Ann-Kathrin Parallelen zu Queen Elizabeth, die bei ihrer Inthronisierung 1953 nur unwesentlich älter als sie selbst gewesen sei. „Mein Königreich mag zwar kleiner sein, aber sicher nicht weniger schön“, stellte sie fest.

Sie lud die Gäste zur Reise durch die vier größten Mitgliedsgemeinden des WG-„Commonwealth“ gemeinsam mit den „Prime Ministers“ Claudia Kemmer und Udo Glatthaar sowie Stadt- und Ortschaftsräten aus dem „Ober- und Unterhaus“ ein. Die Frühjahrsprobe stelle den Auftakt des Weinjahres dar und 2018 sei ein ganz besonderes: Die Genossenschaft ist 120 Jahre alt, Ende April ist die Deutsche Weinkönigin in Laudenbach zu Gast und Ende Mai wird das 60. Weinfest gefeiert.

Im Namen aller Weingärtner wünschte sich Ann-Kathrin aber auch ein „ganz normales“, vor allem frostfreies Jahr für die Reben. Die vier größten Mitgliedsgemeinden stellten sich mit jeweils zwei Weinen vor. WG-Vorstand Michael Schmitt für Markelsheim, Günter Ehrmann für Schäftersheim, Florian Wagner für Weikersheim und Josefin Büttner für Laudenbach gaben in ihren Vorträgen interessante Einblicke in das Leben, die Geschichte und den Weinbau ihrer Orte.

Querschnitt der Vielfalt

Mit Müller-Thurgau, Silvaner, Bacchus, Kerner, Tauberschwarz, Schwarzriesling, Zweigelt und Acolon wurde dabei ein Querschnitt der Sortenvielfalt dargeboten. Oberbürgermeister Udo Glatthaar stellte erfreut fest, dass Markelsheim beim Tauberschwarz Weltmarktführer sei, dankte für die informativen Beiträge der Probe-Redner, lobte die Musiker der Kapelle und dankte Weinkönigin Ann-Kathrin für ihren repräsentativen Einsatz. Am Ende des Programms würdigte Ann-Kathrin im Namen der Weingärtner alle, die zum Gelingen des Abends in, vor und hinter den Kulissen beitrugen. Geschäftsführender Vorstand Michael Schmitt schloss sich den Dankesworten an. Er freute sich, „echte Naturtalente“ in den Reihen der Weingärtner zu haben, die an diesem Abend vor einem aufmerksamen Publikum aufgetreten seien.

Angesichts der Erkenntnis, dass Weikersheim den größeren WG-Flächenanteil besitzt, schlug er OB Glatthaar augenzwinkernd vor, bis zur Landesgartenschau 2026 den Ketterberg wieder mit Reben zu bestücken. „Er wäre eine gute Lage für Tauberschwarz und würde hier in Markelsheim gut verarbeitet.“ tom

