Weltstadt Bozen im Programm

Anzeige

Markelsheim.Nach Südtirol führte der fünftägige Jahresausflug der Markelsheimer Kolpingsfamilie. Meran lernten die Teilnehmer bei einer Stadtführung kennen. Nach dem flanieren auf der Kurpromenade ging es in die Schlosskellerei Rametz zu einer Weinprobe.

Auch in Bozen stand eine Stadtführung auf dem Programm. Die Stadt war Jahrhundertelang ein wichtiges Handelszentrum zwischen Italien und Deutschland. Heute ist Südtirols Hauptstadt eine Weltstadt. Nach der Auffahrt auf den Ritten wurden die höchsten und formschönsten Erdpyramiden Europas bestaunt. Mit der nostalgischen Rittnerbahn ging die Fahrt nach Oberbozen.

In den Dolomiten gab es einen Gottesdienst in St. Ulrich im Grödnertal, dem Geburtsort von Luis Trenker, eingelegt. Höhepunkt des Tages war die Fahrt zum Sella Pass in 2243 Metern Höhe. Über den Karerpass führte die Route zum Karersee, einem der schönsten Bergseen der Alpen. Am Abschlussabend in Meran wurden einige Reiseteilnehmer für ihre Treue zum Jahresausflug geehrt. Vorsitzende Marta Kimmelmann und Reisebegleiterin Gisela Eckert ehrten für 20-malige Teilnahme Magda Olkus, für 25-malige Teilnahme Berta und Johann Feile, für 45-malige Teilnahme Hilde Kuhnhäuser und für 55-malige Teilnahme Philipp Kimmelmann. Die Rückfahrt führte über den Brennerpass und durch München. pkm