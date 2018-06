Weltyogatag auch Tag für den Frieden

Anzeige

Althausen.Anlässlich des Weltyogatages am Donnerstag, 21. Juni, veranstaltet die Freizeitsport-Abteilung des TSV Althausen-Neunkirchen um 19 Uhr eine Yogaauszeit in der Turnhalle Althausen für alle Interessenten, ob Anfänger oder Fortgeschrittene.

Der Weltyogatag soll jedes Jahr auch ein Tag des Friedens sein, ein Tag der Verbundenheit und Einheit. Ein Tag, an dem weltweit viele Menschen Yoga üben, als Beitrag zu einem friedlicheren Miteinander und einem gesünderen, sinnerfüllten Lebensstil. Es ist auch der Tag der Sommer-Sonnenwende, das heißt der Beginn des Sommers und der längste Tag des Jahres und steht entsprechend symbolisch auch für Licht, Wärme und Entfaltung. Anmeldung unter Telefon 07931 / 477840 oder per E-Mail an „freizeitsport@tsv-althausen-neunkirchen.de“.