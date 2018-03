Weniger Müll als letztes Jahr

Anzeige

Rot.Nachdem die Aktion ,,KehrtWende‘‘ im letzten Jahr ausgefallen war, sind dieses Jahr wieder zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei kaltem Ostwind zur Aufräumaktion gestartet. Ortsvorsteher Kreuser versorgte alle mit Handschuhen und Müllsäcken. Gesammelt wurde in der näheren Umgebung von Rot, Dörtel und Schönbühl. Erfreulicherweise wurde dieses Jahr bedeutend weniger Müll gefunden wurde als bei der letzten Aktion. Am Mittag trafen sich alle im Gasthaus ,,Zum Baschl“ in Schönbühl. Bild: Ortschaftsverwaltung Rot