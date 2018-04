Weniger Trucks – aber dennoch gelungen

Anzeige

Bad Mergentheim.Schlemmer-Treff hautnah: Bei strahlendem Wetter verwandelte sich die Innenstadt am Wochenende für drei Tage in eine Genuss-Meile. Food Trucks bereiteten frische Speisen vor den Augen der Besucher zu und verkauften die Gerichte direkt auf die Hand. Pulled Pork, Pastrami, Veggie-Burger und Vegan Food – für jeden Geschmack war etwas dabei. Zum dritten Mal machte das Streetfood-Festival Station auf dem Marktplatz und dem Deutschordenplatz. Jedoch fiel so manchem Besucher auf, dass, im Gegensatz zum vergangenen Herbst, weniger Food-Trucks ihre Köstlichkeiten anboten. Dennoch war das Streetfood-Festival wieder eine gelungene Veranstaltung, die viele Gäste anlockte. Bas/Bild: Barbara Kurz