Wenn alles stimmt, tanzen die Matrizen

Nach zahlreichen Vorführungen war eine 46 Jahre alte Schriftsetzmaschine im Ottmar-Mergenthaler-Museum defekt. Zwei Ruheständler der Fränkischen Nachrichten brachten sie wieder zum Laufen.

Hachtel. „Das Tanzen verrät, dass alles stimmt“, erklärt Horst Wagner. Er sitzt vor einer Linotype-Setzmaschine und hat mit ihrer Tastatur, die an die einer Schreibmaschine erinnert, gerade eine Zeile mit Buchstaben-Gussformen zusammengestellt. Im nächsten Arbeitsschritt gießt die Maschine eine Bleilegierung in diese sogenannten Matrizen. Dadurch entsteht ein Zeilenblock mit spiegelverkehrter erhabener Schrift, der in eine Druckerpresse eingesetzt werden kann. Anschließend sortiert die Setzmaschine die Matrizen zurück in verschiedene Magazine. Dort stehen sie dann für neue Zeilen zur Verfügung. Auf den ersten Blick scheint bei diesen Vorgängen nichts zu tanzen, doch Wagner erklärt seine Aussage: „Vor dem Guss muss eine Zeile immer ganz mit Matrizen und Zwischenkeilen ausgefüllt sein, sonst spritzt einem das heiße Blei ins Gesicht.“ Und dass eine Zeile voll ist, erkennt der Schriftsetzer im Ruhestand an einem leisen Vibrieren, in der Fachsprache eben „Tanzen“ genannt.

Geschichte des Schriftsetzens

Die von Wagner bediente Linotype, ein übermannshohes Gerät mit vielen Hebeln und Rädern, steht im Ottmar-Mergenthaler-Museum in Hachtel, wo sich der 79-Jährige seit 2004 engagiert.

In der dortigen Ausstellung ist in mehreren Räumen die Geschichte des Schriftsetzens von der Zeit Johannes Gutenbergs bis ins 20. Jahrhundert dargestellt. Den Schwerpunkt bilden jedoch Leben und Wirken von Ottmar Mergenthaler, dem Erfinder der Linotype. Mergenthaler wurde 1854 als Sohn eines Lehrers im heutigen Museumsgebäude geboren. 1872 wanderte er in die USA aus, wo er jahrelang an der Setzmaschine tüftelte. 1886 stellte der gelernte Uhrmacher seine bahnbrechende Erfindung erstmals der Öffentlichkeit vor.

Der Name Linotype kommt vom englischen „A Line of Types“ und bezieht sich auf eine Zeile mit gesetzten Lettern. „Mergenthaler hat ein Problem gelöst, mit dem sich Setzer über Jahrhunderte beschäftigt haben“, erklärt Wagner. Bis zur Erfindung der Linotype mussten die Buchstaben der einzelnen Zeilen nämlich per Hand gesetzt und mit einer Schnur zusammengebunden werden. Während selbst geübte Arbeiter nur zwischen 1000 und 2000 Zeichen pro Stunde per Hand setzen konnten, schafft ein Maschinensetzer mit einer Linotype in der gleichen Zeit zwischen 6000 und 7000 Zeichen.

Durch seine Erfindung, die er stetig weiterentwickelte, wurde Mergenthaler reich. Allerdings starb er schon im Alter von 45 Jahren an Tuberkulose.

Im Hachteler Museum sind zwei Linotypes zu besichtigen. Die, vor der Horst Wagner an diesem Tag sitzt, wurde 1972 in Berlin hergestellt und kam 1992 aus Mosbach nach Hachtel. Daneben gibt es noch eine Maschine aus dem Jahr 1904. Handsatz und Linotypes kamen über lange Zeit parallel zum Einsatz, da etwa Plakate nur schwierig mit der Maschine herzustellen waren. Inzwischen ist jedoch beides überholt. In den 1970er Jahren wurde sowohl in Deutschland als auch in den USA die Produktion von Linotypes eingestellt. Die Fotosatz-Technik löste fast überall den Bleisatz ab.

Das Ottmar-Mergenthaler-Museum bietet daher heute eine der wenigen Möglichkeiten, eine Linotype in Aktion zu sehen. Es ist immer am ersten Sonntag im Monat von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Auf Anfrage bietet Wagner aber auch unter der Woche (Vor-)Führungen an. Pro Jahr kommen etwa 450 Besucher. Darunter sind Kurgäste und Schulklassen, manchmal auch ein Maschinenring. Und wenn Wagner den Satz „Gott grüß’ die Kunst“ hört, weiß er sofort, dass die Besucher Drucker oder Setzer sind, die sich traditionell so begrüßen. Ihnen allen zeigt Wagner die Funktionsweise einer Linotype an der Maschine von 1972.

Mit der Hand gearbeitet

Vor kurzem funktionierte diese jedoch nicht mehr richtig. Unter anderem wurde die fertige Matrizenzeile nicht mehr automatisch zum Gießrad befördert. Der Monteur, der sich immer um die Linotypes des Museums gekümmert hatte, ist aber vor drei Jahren gestorben. Und Horst Wagner, der als Schriftsetzer noch hauptsächlich mit der Hand gearbeitet hatte, konnte nicht herausfinden, wo das Problem lag. Über das Museum hatte er allerdings schon vor längerer Zeit zwei Maschinensetzer kennengelernt, die über viel Erfahrung mit der Linotype verfügen: Manfred Wagner aus Tauberbischofsheim und Ewald Rentmeister aus Kreuzwertheim hatten, bis sie in den Jahren 2000 und 2001 in den Ruhestand gingen, jeweils mehr als 30 Jahre bei den Fränkischen Nachrichten gearbeitet. Sie rief Horst Wagner nun zu Hilfe. Und wirklich fanden die Fachleute bald die Ursache für das Problem: Eine Stellschraube fehlte. Außerdem stimmten verschiedene Einstellungen nicht mehr. Die beiden Ruheständler ersetzten das abhandengekommene Teil und justierten die Räder und Hebel der Maschine neu.

Jetzt kann Horst Wagner den Museumsbesuchern Mergenthalers Erfindung wieder vorführen. Wie früher muss er nur einen Hebel umlegen, wenn er die Matrizen tanzen hört. Die Linotype befördert die Zeilen dann automatisch zum Gießen.

