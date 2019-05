„Wenn Musik der Liebe Nahrung ist“

Bad Mergentheim.„Wenn die Musik der Liebe Nahrung ist, spielt weiter!“ (William Shakespeare) – unter diesem Motto präsentiert sich das Ensemble „Fine Music“ mit Claudia Stefke-Leuser (Sopran), Heidrun Bauer-Laukemann (Flöte), und Eberhard Leuser (Klavier) an Christi Himmelfahrt, 30. Mai, um 17 Uhr in der Marienkirche mit einem Programm, reich an musikalischen Kostbarkeiten von Barock über den französischen Impressionismus bis hin zur Moderne.

Die Zuhörer erwartet charmante, graziöse Lieder des englischen Komponisten Henry Purcell, wie zum Beispiel „If music be the food of love“, der es auf geniale und einfühlsame Weise verstand, die englische Sprache zu vertonen. Genauso erfindungsreich und fantasievoll verfügte Benjamin Britten über die spezielle Fähigkeit, melodische und textliche Besonderheiten hervorzuheben. Aus einer gewissen Nostalgie heraus, schrieb er zahlreiche Folksongs Arrangements, aus denen einige erklingen werden, wie zum Beispiel: „Greensleeves“ oder „Danny Boy“. Lauschen können die Besucher dem berühmten „Clair de Lune“ aus der Klaviersuite „Suite bergamasque“ von Claude Debussy, der verträumten, orientalisch anmutenden „Sheherazade“ von Maurice Ravel, der schlichten, liedhaften Komposition „Une flute invisible“ von Camille Saint-Saëns und der Flötensonate „La Flute de Pan“ von Jules Mouquet.

Die Zuhörer dürfen sich entführen und berühren lassen von der wunderbaren Welt dieser Musik und die zauberhaften Klänge von Flöte und Gesang genießen.

Es treten auf Claudia Stefke-Leuser (Sopran), Heidrun Bauer-Laukemann (Flöte) und Eberhard Leuser (Klavier). Karten gibt es an der Abendkasse.

