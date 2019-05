Werke von John Rutter werden im Herbst aufgeführt

Bad Mergentheim.In einer sehr gut besuchten Mitgliederversammlung des „Chor Cappella Nova“ standen der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Dr. Dieter Fischer, der Bericht des Chorleiters, Professor Karl Rathgeber, und der Finanzbericht von Schatzmeister Michael Beck auf der Tagesordnung.

Eröffnet wurde die Versammlung von Fischer mit einem Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr. In den Konzertbesprechungen der Fränkischen Nachrichten sei über eine „glanzvolle, festliche und ausdrucksstarke Aufführung“ des bachschen Weihnachtsoratoriums berichtet worden, mit einem Chor, der sich „klar und ausgewogen, präsent und präzise in den kontrapunktischen Chören“ und mit „reichem, blühenden Klang in den Chorälen“ präsentierte.

Im Zusammenhang mit der „begeistert gefeierten“ Aufführung der Johannespassion lobte der Kritiker die „fulminanten sängerischen Leistungen“ in einem Konzert, das „an geballter Dramatik und Intensität kaum noch zu überbieten“ sei.

Als einen „Glücksfall“ bezeichnete Fischer den Umstand, dass Karl Rathgeber im Oktober als Chorleiter gewonnen werden konnte. Als Spezialist für evangelische Kirchenmusik habe Rathgeber Konzertbesucher und Kritiker mit seinen „unaufgeregten, souveränen“ Dirigaten überzeugt, die jeweiligen Werke individuell ausgestaltend. „Wir sind sehr glücklich, dass wir unter Ihrer Leitung singen dürfen“, stellte Fischer unter dem Beifall fest.

In seinem Rechenschaftsbericht brachte Rathgeber seine Freude über die erfolgreichen Konzerte zum Ausdruck. Nun gelte es, das hohe Niveau zu stabilisieren und darauf aufzubauen. Dies könne nur durch intensive regelmäßige Probenarbeit erreicht werden. Rathgeber regte an, das in diesem Jahr erstmals durchgeführte, als sehr effektiv und gemeinschaftsfördernd empfundene Probenwochenende auf dem Hesselberg zu wiederholen.

In den nächsten Monaten werde sich der Chor intensiv auf ein Konzert mit Werken von John Rutter im Herbst vorbereiten.

Der zeitgenössische britische Komponist erhalte in diesem Jahr den renommierten Preis für Europäische Kirchenmusik der Stadt Schwäbisch Gmünd. Grund genug für den Chor Cappella Nova, dem einfallsreichen Komponisten auch in der Kurstadt ein Konzert zu widmen.

Am vierten Advent stehe wieder die traditionelle Weihnachtsmusik in der Schlosskirche auf dem Programm. Außerdem werde der Chor in musikalischen Abendgottesdiensten in der Region mitwirken.

Im Bericht des Schatzmeisters Michael Beck wurde abermals deutlich, dass bei großen Konzerten die Einnahmen nicht ausreichen, um die Kosten für Orchester, Solisten und andere Aufwendungen zu decken.

Beck lobte die Spendenbereitschaft aktiver und passiver Chormitglieder sowie externer Sponsoren, wies aber nachdrücklich darauf hin, dass der Verein auch künftig auf Unterstützung angewiesen sei. Fischer kritisierte in diesem Zusammenhang die „stiefmütterliche finanzielle Unterstützung“ durch die Stadt Bad Mergentheim.

Die Rechnungsprüferinnen bescheinigten Beck eine tadellose Kassenführung; der Vorstand wurde entlastet.

Bei den von Peter Johannsen geleiteten Neuwahlen wurden Dieter Fischer als Vorsitzender, Thomas Martin als stellvertretender Vorsitzender und Michael Beck als Schatzmeister bestätigt. Gudrun Wolf wurde erstmals zur Schriftführerin gewählt. Neu im Vorstand ist auch Karl Rathgeber. Ebenso wie Ehrenchorleiter Erhard Rommel gehört er satzungsgemäß dem Vereinsvorstand an. ccn

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019