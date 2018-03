Wertvolle Bagger-Zange weg

Anzeige

Bad Mergentheim.Auf eine Spezialzange für einen Bagger hatten es unbekannte Diebe im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen in der Bismarckstraße in Bad Mergentheim abgesehen. Das Werkzeug mit einem Wert in Höhe von circa 20 000 Euro befand sich auf einem Anhänger im Zufahrtsbereich eines Klinikgeländes und war mit Spanngurten und einem Vorhängeschloss gesichert. Auf Grund des Gewichts der Zange muss für den Transport und das Umladen ein schweres Gerät verwendet worden sein. Daher hofft die Polizei auf Zeugen, denen die Unbekannten bei ihrem Diebstahl aufgefallen sind.