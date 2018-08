Westumgehung bekommt eine neue Fahrbahndecke

Anzeige

BAD MERGENTHEIM.Nach dem „Mittleren Graben“ geht es weiter mit der Straßensanierung in der Kurstadt. Mit Start am 13. August wird auch die Westumgehung (B 290) noch in den Sommerferien eine neue Fahrbahndecke bekommen.

Der Bund investiert rund 850 000 Euro in den Erhalt der Infrastruktur. Besonders erfreulich für den Lärmschutz ist die Tatsache, dass hier größtenteils so genannter „Flüsterasphalt“ verbaut werden soll. Nach vier Wochen Bauzeit wird das Projekt voraussichtlich am 8. September abgeschlossen sein.

Bis dahin müssen sich Autofahrer auf Vollsperrungen und Umleitungen einstellen, die den insgesamt drei Bauabschnitten angepasst sind. Das ausführende Regierungspräsidium Stuttgart und die Stadt Bad Mergentheim bitten die Verkehrsteilnehmer und die Anwohner der Bau- und Umleitungsstrecken um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen. Alle am Bau Beteiligten seien, so die Mitteilung, bestrebt, die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten.