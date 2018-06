Wettstreit bei allerbestem Wetter ausgetragen

Anzeige

BAD MERGENTHEIM.Das Turnier um den „Hotel Gasthof Krone Cup“ ist nun seit etlichen Jahren fester Bestandteil im Wettspielkalender des Golf Clubs Bad Mergentheim. In diesem Jahr konnten sich die Golfer bereits zum 14. Mal auf dem Platz im Erlenbachtal messen. Ihr Ziel: das Handicap verbessern und einen der der begehrten Gutscheine vom „Hotel Gasthof Krone“ in Niederstetten gewinnen.

Ab dem frühen Morgen begann bei bestem Wetter der Wettstreit um den „Krone Cup“. Der Platz wurde zuvor vom Greenkeeper-Team um Valentin Aldea in einen Top-Zustand gebracht. Dirk Marquardt, der den Cup gestiftet hatte, ging am Nachmittag selbst auf die Runde. Insgesamt waren 70 Teilnehmer am Start. Sie spielten die Sieger in drei Nettoklassen sowie in der Bruttowertung aus. Bei der abendlichen Siegerehrung im Hotel Gasthof Krone in Niederstetten lobte Spielleiter Werner Hellinger Dirk Marquardt für die sehr gut gelungene Ausrichtung des Turniers. Die Siegerehrung nahmen beide gemeinsam vor.

Den „Hotel Gasthof Krone Cup“ sicherte sich in diesem Jahr mit hervorragenden 36 Bruttopunkten Raphael Hackober. Er spielte damit den Platz in Par und verbesserte sein Handicap von 4,1 auf 3,8.