„Wichtige Drehscheibe“

Bad Mergentheim.Einen „Parkplatz“ für ihre Diesel-Lokomotiven plant die Westfrankenbahn in der Nähe des Bahnhofs. Die Anwohner der Stifterstraße, neben den Bahngleisen, sind nun in Sorge, dass sie dadurch künftig beeinträchtigt werden (Lärm, Dreck, etc.). Das brachte CDU-Stadtrat Hariolf Scherer vor und erhielt dazu von Stadtbaudirektor Bernd Straub die Auskunft, dass sich die Stadt schlau mache und schon Kontakt zur Westfrankenbahn aufgenommen habe.

Unsere Redaktion hakte gestern bei der Westfrankenbahn nach und bekam von Markus Hoffmann, Geschäftsleitung Personal und Produktion, folgende Stellungnahme zugeschickt: „Es ist richtig, dass im Bahnhofsbereich Bad Mergentheim, Höhe Stellwerk, ab 9. Dezember bereits mehrere Fahrzeuge (Dieseltriebwagen der BR VT 628 und VT 642) über Nacht abgestellt werden.

Hierbei handelt es sich um eine verkehrliche Vorstufe zur Inbetriebnahme Netz 11 ’Hohenlohe-Franken-Untermain’ (vollständige Betriebsaufnahme im Dezember 2019). In diesem von den Ländern Baden-Württemberg und Bayern gemeinsam durchgeführten Wettbewerbsverfahren wurden neue Fahrzeiten, zusätzliche Züge und geänderte Start- und Zielbahnhöfe vorgegeben.

Bad Mergentheim ist in diesem, von den Bundesländern erstellten Konzept, eine wichtige verkehrliche Drehscheibe.

Der Verkehrsbetrieb der Westfrankenbahn wird dazu eine neue Meldestelle und ein modernisiertes Reisezentrum im Bahnhof Bad Mergentheim betreiben. Im Zielzustand sind dort bis zu 40 Mitarbeiter beschäftigt.“

