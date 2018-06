Wichtige Unterstützung für Wiederbelebungs-Training

Anzeige

Markelsheim.Wie jedes Jahr hat die Markelsheimer Kolpingsfamilie auch 2018 wieder einen Teil des Erlöses vom letztjährigen Straßenfest gespendet. Am Rande der mittlerweile 60. DRK-Blutspendeaktion in der Turnhalle überreichten die Vorsitzende Marta Kimmelmann und ihre Stellvertreterin Gabi Rabe einen 500-Euro-Scheck an den Vorsitzenden des Rotkreuz-Ortsvereins Markelsheim, Franz Imhof, sowie an die Bereitschaftsleitung mit Claudia Lochner, Helmut Wolf und Bettina Baumbusch. „Dies ist auch ein Dank dafür, dass die Bereitschaft einen kostenlosen Erste-Hilfe-Abend für die Mitglieder der Kolpingsfamilie durchgeführt hat“, betonte Marta Kimmelmann. Helmut Wolf sagte, dass die Gabe für eine neue Herz-Lungen-Reanimations-Puppe für die HLW-Sanitätsausbildung verwendet wird. Bei der zweiten Blutspendeaktion 2018 im Dezember, verriet Wolf zudem, wird der 7500. Blutspender erwartet.

Weitere 500 Euro spendet die Kolpingsfamilie Markelsheim an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Vor wenigen Wochen hatte die Kolpingsfamilie die Kosten für neue Jacken der Kirchenband übernommen.

Am Sonntag, 8. Juli, findet wieder das Straßenfest der Kolpingsfamilie am katholischen Gemeindehaus statt. Es beginnt mit einem Festgottesdienst um 10.30 Uhr in der Kilianskirche. Um 14.30 Uhr gibt es ein Orgelkonzert des Komponisten Hubert Zaindl mit dem Titel „Albert, Ferdinand und die Arche“ für Kinder und Erwachsene. Der Eintritt ist frei. Um 16 Uhr tritt auf dem Festplatz die Kinderwinzertanzgruppe auf. Kinderflohmarkt, Bastelzelt sowie leckere Verköstigung runden das Fest ab, dessen Erlös wiederum einem guten Zweck zugeführt wird. tom