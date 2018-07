Wichtige Unterstützung in Krisensituationen

Anzeige

Bad Mergentheim.Mit jährlich rund 10 000 Euro unterstützt der Förderverein „Kirche hilft Menschen“ die Diakonie und die psychologische Beratungsstelle der evangelischen Kirche. Die überdurchschnittlichen Spendeneinnahmen des vergangenen Jahres würdigte der Vereinsvorsitzende Manfred Schaffert bei der Mitgliederversammlung. Rückläufig sei allerdings die Mitgliederzahl, die Mitgliederwerbung gestalte sich schwierig. Derzeit habe man nur noch 84 Mitglieder. Angesichts knapper Kassen der Kirche sei die Einrichtungen auf die Unterstützung des Vereins angewiesen.

Gut gefüllte Kasse

Kassenverwalter Wolfgang Schuch präsentierte eine gut gefüllte Kasse und sprach von einem „soliden finanziellen Fundament“. Für den weggezogenen Schriftführer Thomas Burk wurde Susanne Schmitt, bisher Beisitzerin, als Nachfolgerin gewählt.

Über die Arbeit der beiden unterstützten Stellen informierten die Stellenleiterinnen. Sozial- und Lebensberatung ist bei der evangelischen Diakonie ebenso gefragt wie Hilfe bei Suchtproblemen und Schwangerschaftskonflikten. Dafür steht in Bad Mergentheim ein Team von Fachkräften zur Verfügung. Es gehe darum, „Menschen in Schwierigkeiten das Leben ein bisschen leichter zu machen“, stellte die Diplom-Sozialpädagogin (FH) Barbara Veeh fest. Sie leitet beim „Diakonischen Werk im Main-Tauber-Kreis“ die Beratungsstelle in der Kurstadt. 524 Klienten wurden im letzten Jahr beraten. Bei der „Sozial- und Lebensberatung“ mit 80 Ratsuchenden gehe es auch um fehlenden Wohnraum, falsch berechnete Sozialleistungen und zunehmenden Leistungsdruck. Zwei Gesprächsgruppen gebe es für psychisch Kranke, eine davon in Weikersheim. Im Bereich Schwangerenberatung gebe es verstärkt Anfragen von Frauen mit Migrationshintergrund – geboten würden Informationen über soziale Fragen, aber auch Beratung in Konfliktfällen. Bei der Suchtberatung für den südlichen Main-Tauber-Kreis würden neben den Betroffenen auch viele Angehörige beraten (134 Klienten), oft sei hier eine langfristige Begleitung erforderlich. Die Mitarbeiterinnen kümmerten sich auch um Therapievermittlung in stationäre Einrichtungen, die Nachsorgebetreuung und die Selbsthilfegruppen. In der „Kontaktstelle für Hörgeschädigte“ seien 26 Personen beraten worden. Stark zugenommen habe der Bedarf an Schuldnerberatung. Für 34 Klienten gab es eine Kurberatung und -vermittlung.