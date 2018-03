Wichtiger Baustein für die Umwelt

Anzeige

Bad Mergentheim.Ohne eine Veränderung der Verkehrsgewohnheiten ist es unmöglich, die von der Bundesregierung in Paris vereinbarten Klimaschutzziele zu erreichen. Davon sind die Grünen überzeugt. Ein Baustein für umweltverträglichere Mobilität ist es, die Infrastruktur für den Fahrradverkehr zu verbessern. Der Betreuungsabgeordnete der Grünen für den Main-Tauber-Kreis, MdL Hermino Katzenstein, wird zum Thema „Radverkehr – beim Land in guter Hand“ am Montag 26. März um 19.30 Uhr im Mittelstandszentrum einen Vortrag halten. Er wird die Konzepte der grün-schwarzen Landesregierung vorstellen, wie Fahrradverkehr und Radkultur gefördert werden. Im Anschluss besteht die Gelegenheit zur Diskussion. Der Eintritt ist frei.

Geboren und aufgewachsen ist MdL Hermino Katzenstein im westfälischen Münster, der Fahrradhauptstadt Deutschlands schlechthin. Er sei „quasi auf dem Fahrrad geboren“, pflegt er von sich zu sagen. Der gelernte Physiker ist aktiv im Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club ADFC tätig und engagiert sich bundes- und landesweit in den Arbeitsgemeinschaften für Verkehrspolitik der Grünen. Seit 2016 ist Katzenstein Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Arbeitskreises Verkehr sowie Sprecher für Verkehr seiner Fraktion. tu