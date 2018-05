Wichtiger Beitrag zu optimaler Hygiene

Anzeige

Die Reinigung beginnt auf der sogenannten „unreinen Seite“, die – zum Schutz der Mitarbeiter – nur mit Schutzkleidung, Handschuhen und Schutzbrille betreten werden darf. Hier werden die benutzen Medizinprodukte von der Verbandsschere bis zu OP-Instrumenten in Metallkörben, den sogenannten „Sieben“, entgegengenommen und auf die Reinigungswagen verteilt.

„Jedes Instrument muss geöffnet und auseinandergebaut werden, jedes Einzelteil wird dann auf vorbereiteten Wagen ausgebreitet, jede Kanüle und jeder Hohlkörper so aufgesteckt, dass er von der Reinigungsflüssigkeit umspült werden kann. Stark verunreinigte Instrumente werden zusätzlich unter Ultraschall vorbehandelt“, erläutert Karin Tränkler, Leiterin des AEMP.

Der gesamte Prozess wird permanent am Computer dokumentiert und überwacht. „Alle Siebe haben einen individuellen Barcode, der zur Kontrolle eingescannt wird, ebenso noch einmal der Wagen, auf dem die Siebe liegen. Damit stellen wir sicher, dass die passenden Teile zusammen bleiben und nichts verloren geht.“ Anschließend werden die Wagen in eine der fünf neuen Reinigungsmaschinen geschoben. Rund 1,2 Mio Euro hat das Caritas-Krankenhaus im vergangenen Jahr für den Umbau und die Ausstattung der AEMP mit neuester Technik und modernen Reinigungsmaschinen investiert. Dazu gehört auch eine neue circa zwei Meter hohe Containerwaschanlage mit bodentiefen Türen, in der größere Container, aber auch Transportwagen und selbst die Schuhe des Personals gereinigt werden.

Beim Blick durch die transparente Scheibe wird man ein wenig an die Reinigung in einer Autowaschanlage erinnert, allerdings ohne Bürsten, nur mit Wasserdruck aus zahllosen Düsen, die die Container und Wagen von allen Seiten umspülen.

Hier und in den fünf Standardwaschmaschinen liegt die Reinigungstemperatur bei 93 Grad Celsius. „Wir haben im Caritas-Krankenhaus außerdem zwei neue Reinigungsmaschinen für sogenannte „kritisch C-Produkte“ eingebaut“, erläutert Pflegedirektor Frank Feinauer. Zur Risikostufe C gehören etwa Endoskope für urologische Untersuchungen und andere Eingriffe. Diese sind thermolabil und dürfen nur bis maximal 60 Grad gereinigt und desinfiziert werden. „Wir können in unserer neuen AEMP damit sämtliche Medizinprodukte von der Risikostufe A „Unkritisch“ bis zur Risikostufe C „Kritisch“ nach den strengen Kriterien der neuen Norm EN ISO 13485:2016 sowie den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte aufbereiten“, so Feinauer. „Damit erfüllen wir die höchsten Qualitätskriterien.“

Nach der Reinigung beginnt der zweite Teil der Aufbereitung. Dieser erfolgt komplett getrennt von der „unreinen“ Seite auf der „reinen“ Seite der AEMP. Alle Reinigungsmaschinen öffnen sich nach dem Spülvorgang zu dieser reinen Seite hin.

Hier werden die maschinell getrockneten Instrumente entnommen und von den Mitarbeitenden auf Schäden und ihre Funktionsfähigkeit geprüft. Falls erforderlich werden die Teile mit einem Spray geölt, zusammengebaut und dann wieder in die Siebe und Container gepackt. Auf großen Transportwagen werden sie in die beiden raumhohen Sterilisatoren geschoben und dort ca. eine Stunde lang bei 134 Grad dampfsterilisiert. „Kritisch C-Instrumente“ werden in einem speziellen Gassterilisator mindestens fünf Stunden lang mit Formalin sterilisiert, bevor sie wieder verpackt zum Einsatz in die Funktionsbereiche gebracht werden.

„Unsere Maschinen laufen von morgens sieben Uhr bis abends 20 Uhr, der Gassterilisator oft auch über Nacht“, berichtet Karin Tränkler. Mehrere tausend Einzelteile werden an einem normalen Wochentag bearbeitet – nicht nur für das Caritas-Krankenhaus sondern auch für weitere Kliniken und Arztpraxen in der gesamten Region.

Neben Karin Tränkler und ihrer Stellvertreterin Annette Bohn gehören 15 weitere Mitarbeiter zum AEMP-Team. Dass sie nur im Verborgenen arbeiten, stört sie nicht. „Wir sind dafür zuständig, dass nur hygienisch einwandfreie Instrumente zum Einsatz kommen – seien es Instrumente bei einem großen Eingriff im OP, bei endoskopischen Untersuchungen oder sei es eine kleine Verbandsschere zur Wundversorgung. Wir sorgen eben auf unsere Weise für das Wohl der Patienten.“ ckbm

