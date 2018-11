Wichtiges zum Thema Schweinehaltung erfahren

Bad Mergentheim.Interessante Themen rund um die Schweinehaltung behandelt eine Fachtagung am Mittwoch, 5. Dezember. Sie findet ab 9.30 Uhr im Saal der Sparkasse Tauberfranken statt.

Das Landwirtschaftsamt des Main-Tauber-Kreises, der Verein Landwirtschaftlicher Fachbildung Main-Tauber, der Beratungsdienst Schweinehaltung sowie die Tierärzte Weikersheim bieten die Veranstaltung gemeinsam an. Im ersten Vortrag widmet sich Prof. Dr. Wilhelm Pflanz dem Thema Ökoschweinehaltung . Dabei geht es um die Frage, ob Ökoschweinehaltung eine Perspektive für schweinehaltende Familienbetriebe in Süddeutschland sein kann.

Süddeutsche Schweinehalter tun sich aufgrund ihrer Betriebsgröße schwer, mit den Kostenführern des globalen Marktes mitzuhalten. Durch die Teilnahme an Qualitätsprogrammen bieten verschiedene Vermarktungsorganisationen den Schweinehaltern Möglichkeiten, durch regionale Erzeugung eine höhere Wertschöpfung zu erzielen. Die geforderten Kriterien sind über die gesamte Produktionskette von der Ferkelerzeugung bis zur Schweinemast umzusetzen. Klaus Dorsch, Redaktionsleiter von „Top Agrar Südplus“ wird auf die Chancen dieser Markenfleischprogramme eingehen. Ebenso diskutiert er mit den Teilnehmern über die verschiedenen Programme. Nach einem gemeinsamen Mittagessen werden junge Landwirte von der Akademie für Landbau in Kupferzell ihre Projektarbeiten vorstellen. Das Veterinäramt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis berichtet anschließend über den aktuellen Stand und die Bekämpfung der Schweinepest. Mit der neuen Verordnung über tierärztliche Hausapotheken, die jetzt in Kraft getreten ist, wird der gezielte Einsatz von Medikamenten geregelt. Die neuen Regelungen sollen dazu beitragen, die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen zu vermeiden. Dr. Evamaria Spitzley von den Tierärzten Weikersheim wird sich diesem Thema widmen. Der Bereich rund um die Geburt ist ein besonders sensibler Abschnitt und stellt einen nicht zu unterschätzenden Stressfaktor für die Muttersau und die neu geborenen Ferkel dar. Auf gut durchdachtes Abferkelmanagement wird Dr. Heinrich-Jürgen Zumbusch von der Firma Vetoquinol eingehen. lra

