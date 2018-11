Lorenz Fries war Archivar und Sekretär dreier Würzburger Fürstbischöfe. Seiner Vaterstadt Bad Mergentheim hinterließ der Chronist ein kleines Vermögen.

Bad Mergentheim. Ein liebenswürdiges Weindenkmal wurde von Magister Lorenz Fries, einem großen Sohn der Stadt Bad Mergentheim gestiftet. Den allermeisten Mergentheimern ist er kaum vertraut. Seine Biographie bleibt ihnen zu spröde. Er war Archivar, Geheimsekretär und der vertraute Rat dreier Würzburger Fürstbischöfe, und das ohne juristische Ausbildung. Als Zeitgenosse und Geschichtsschreiber des Bauernkriegs in Ostfranken, als Verfasser der Würzburger Bischofschronik wie als Schöpfer der Hohen Registratur, einer Art Generalregister der hochstiftischen Archivalien, ist er selbst in die Annalen Frankens eingegangen. Fries kam wahrscheinlich Sommerjohanni 1491 als Sohn eines Gastwirts und Stadtrats zur Welt. Bei den Dominikanern lernte er wohl sein Latein und studierte in Leipzig, Ingolstadt und Wittenberg, vor allem jedoch in der damaligen Hochburg der Humanisten, in Wien. Dort wurde vor allem auch Landesgeschichte und Landeskunde gepflegt. Dafür standen die Franken Celtis und Cuspinian gerade.

Wohl ab 1521 wirkte Fries in den Diensten der Bischöfe Konrad von Thüngen, Konrad von Bibra sowie Melchior Zobel von Giebelstadt. Dank der Mitgift seiner ersten Frau erwarb er den Hof zum großen Löwen. Aus Gründen der Staatsraison blieb die dokumentarisch gesättigte Geschichte des Bauernkriegs ebenso lange unveröffentlicht wie die Bischofschronik.

Verschollene Schriften

Von den verschollenen kleineren Schriften wäre vor allem sein Buch „von Art, Eigenschaft und Gebrauch der hohen deutschen Zunge“ lesenswert. Auch seine historiographischen Werke hat Fries in einem ungemein lebendigen, oft drastisch anschaulichen Deutsch verfasst. Thomas Heiler spricht von der bewusst betriebenen sprachlichen Emanzipation des Reichspatrioten wider das gelehrte Latein.

Am 5. Dezember 1550 ist Lorenz Fries verstorben; er wurde im Kreuzgang des Domes beigesetzt. Im Testament hat er Mergentheims, „welchs mein Vaterland ist“, gedacht und der Stadt ein Legat vom hundert Gulden zugedacht. Der Rat solle davon 80 Gulden in Teilbeträgen als mehrjähriges zinsloses Darlehen an junge bedürftige Brautleute und Arme geben; die restlichen 20 Gulden sollten die Ratsherren gegen Zins ausleihen und vom Gewinn einmal im Jahr auf dem Rathaus davon essen und beim Trunk seiner gedenken. Das wurde am Namenstag des Stifters, dem 10. August, 230 Jahre lang treulich so gehalten, bis 1781 mit der Reform der Stadtverwaltung dieser Brauch endete. bfs

