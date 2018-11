Widerspruchsregelung vehement abgelehnt

Bad Mergentheim.Der Theologe und Medizinethiker Thomas Wigant referierte bei der CDU Bad Mergentheim über ethische und medizinische Fragen der Organtransplantation.

Die Diskussion um das Thema Organspende wurde durch die Forderungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn neu angefacht. Der CDU-Politiker sprach sich angesichts der niedrigen Zahl an Organspenden in Deutschland für die Einführung einer Widerspruchslösung aus.

Danach wäre jeder Deutsche automatisch Organspender, wenn er oder seine Angehörigen dem nicht ausdrücklich widersprechen. Mit dieser Forderung und den Hintergründen zum Thema Organspende beschäftigte sich jetzt die CDU Bad Mergentheim. In einem spannenden Vortrag im Schloss-Café stellte der Theologe und Medizinethiker Thomas Wigant, zugleich Regionalleiter der BBT-Region Tauberfranken-Hohenlohe, vor allem die ethischen Aspekte der Debatte um die Organ- und Gewebetransplantation vor. Breiten Raum nahm dabei die Definition des Hirntods ein. Das Transplantationsgesetz (TBG) schreibe in § 3 die Feststellung des Todes als Voraussetzung für eine Organentnahme nach Regeln vor, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechenden, so Wigant.

„Als Hirntod wird medizinisch der Zustand der irreversibel erloschenen Funktionen des gesamten Gehirns, also des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms, bezeichnet.“ Dabei werden durch Beatmung und Medikamente Herz- und Kreislauffunktion des Verstorbenen künstlich aufrechterhalten. Mit dem Tod des Gehirns als übergeordnetes Steuerorgan aller elementaren Lebensvorgänge ist auch der Mensch in seiner Ganzheit gestorben, so das Transplantationsgesetz.

Nach § 5 TPG muss der Hirntod von zwei dafür qualifizierten Ärzten unabhängig von einander festgestellt werden. Diese Ärzte dürfen weder an der Entnahme noch an der Übertragung der Organe beteiligt sein, noch der Weisung eines beteiligten Arztes unterstehen. Durch diese gesetzliche und praktizierte Vorgabe ist gewährleistet, dass es keine vorzeitige, ungesetzliche Organentnahme gibt. Der Theologe erläuterte, welche Kriterien Ärzte bei der Hirntoddiagnostik zu beachten haben.

Der hohe Bedarf an Spenderorganen rücke die Frage nach einer „gerechten“ Verteilung eines Spenderorgans in den Mittelpunkt. Grundsätzlich seien verschiedene Verteilungsprinzipien denkbar, so Thomas Wigant, etwa das Zufallsprinzip, die Verteilung nach Dringlichkeit und Bedürftigkeit oder nach dem voraussichtlichen Erfolg. Hier gibt das Transplantationsgesetz klar die Verteilung vor: „Insbesondere nach Notwendigkeit und Erfolgsaussicht der Übertragung“ und „Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft, insbesondere nach Erfolgsaussicht und Dringlichkeit“. Zusätzlich spiele auch Zeit und Entfernung der möglichen Transplantation als praktische Gegebenheit eine Rolle.

Anschließend behandelte der Theologe und Medizinethiker das Thema der „Lebendspende“ (§ 8 TPG), die zuletzt besonders durch die Nierenspende des heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier an seine Ehefrau bekannt wurde. Die Lebendspende von Organen (Niere, Leber) beinhalte demnach eine grundsätzliche höhere Zahl an Organspenden und ermögliche so Organempfängern eine Erleichterung der Lebenssituation, Vermeidung von zum Beispiel Dauerdialysen und damit die Rückkehr ins „fast normale“ Leben, bedeute allerdings auch ein gewisses Risiko für den Organspender.

Die aktuelle Diskussion um die Organtransplantation entzündet sich vor allem an dem Ungleichgewicht der Zahl von Organspendern einerseits und – andererseits – der Zahl der Patienten, für die ein Spenderorgan, oft die einzige Überlebenschance ist. Die Warteliste bei diesen Patienten ist um ein Mehrfaches größer als die derzeitigen Organspenden. Daher plädierte Thomas Wigant eindringlich dafür, dass jeder Bürger sich mit dem Thema Organspende auseinandersetzen und seine Haltung in geeigneter Form erklären solle, sei es mit einem Spenderausweis, in der Patientenverfügung, und im besten Fall auch ausgesprochen gegenüber den eigenen Angehörigen.

Zum Abschluss verwies Thomas Wigant auf die Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der EKD zu Organtransplantation (1990): „Zugleich kann in der Organspende noch über den Tod hinaus etwas spürbar werden von der „größeren Liebe“ (Joh 15,13), zu der Jesus seine Jünger auffordert.“

An den Vortrag schloss sich eine rege Diskussion an. Die Einführung einer Widerspruchsregelung, wie zur Zeit von Jens Spahn angedacht, lehnten die meisten Zuhörer vehement ab. Eine eindeutige Bekundung jedes Bürgers für oder gegen eine Organentnahme nach dem Tod – am besten in einem geeigneten, von den Ämtern von Zeit zu Zeit auszustellenden Personaldokument (zum Beispiel Personalausweis) – wäre eine bessere Möglichkeit, war die Mehrheit der Anwesenden überzeugt. cdu/mgth

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018