Wie ein Abschiedskuss von Liebenden

Weinsegnungen am Tag des Jüngers Johannes haben eine lange Tradition. Auch Kleinkinder und das Vieh bekamen früher von dem Rebensaft zu trinken.

Bad Mergentheim. Götter und Heroen, Tote und Lebende erhielten schon in frühen Zeiten ihren Ehren- oder Gedächtnistrunk, im germanischen Sprachkreis auch Minnetrunk genannt. Seit der Christianisierung gesellte sich der gemeinsame Trunk zu Ehren eines Heiligen hinzu. Der schon durch die Eucharistie sakral erhöhte Wein rückte mit dem Trinken der Heiligenminne in die Volksliturgie. Besonders beliebt waren da St. Gertrud als Reisepatronin oder St. Michael, den man um ein gutes Sterben bat.

Am weitesten verbreitet und bis heute gängig ist die Johannisminne, die laut Georg Schreiber, Prälat und Weingelehrter, „im Volksglauben fast die Hochachtung eines Sakraments erreichte“. Am 27. Dezember, dem Tag des Evangelisten Johannes, wird der weiße, anderswo an St. Stephanus, dem 26. Dezember, der rote Wein vom Priester geweiht.

Dieser Brauch ist auch nach dem Erlöschen des Mergentheimer Weinbaus im Münster, das ja auf den Johanniterorden zurückgeht, lebendig geblieben. Die Ordensritter hatten sich zwar Johannes den Täufer erwählt, aber auch die mittelalterliche Johannisminne wurde lange Täuferminne genannt, eh sie spätestens seit dem 16. Jahrhundert allein dem Apostel und Lieblingsjünger galt.

Inspiriert hat bei diesem Wechsel wohl die Abendmahlsszene des Johannesevangeliums, die den Jünger hingesunken an Jesus schildert. So heißt es in einem Gebet: „Johannes tränke mich mit Gnade aus der Brust des Allmächtigen“. Hineingespielt haben mag zudem die Legende, der Apostel habe über einen ihm heimtückisch gereichten Weinbecher das Kreuz geschlagen, worauf das Gift in Gestalt einer Schlange entwichen sei. Ein Fassboden aus dem Kloster Bronnbach, zuletzt in der Probierstube des Fürstlich Löwenstein-Wertheim-Rosenbergschen Weinguts in Kreuzwertheim gesehen, veranschaulicht das Weinmirakel dieses Bechersegens in zartem Rokokorelief.

„Bibe amorem“

Früher reichte der Priester den geweihten, nicht gewandelten Wein in der Kirche einzelnen Personen mit den Worten: „Bibe amorem Sancti Johannis, in nomine patris et...“. Später wurde der Wein nur noch in der Flasche oder im mitgebrachten Krug gesegnet. Der Hausvater ließ daheim den Wein von der ganzen Familie, auch vom Kind in der Wiege, trinken. Man streckte den Wein durch Eingießen in die Fässer, ja gab dem Vieh im Wassertrog davon. Dem Sterbenden wurde die Johannisminne gereicht, wie es für Dürers Mutter überliefert ist.

Der für seine Amouren berüchtigte spätmittelalterliche Dichter Oswald von Wolkenstein verglich den Trunk des Johannisweines mit dem Abschiedskuss der Liebenden. Ihren eigenen Reim machten sich Volkslied und Bänkelsang in einem der beliebten Streitgespräche zwischen Wasser und Wein. Dieses tönt: „Man trinkt zuletzt aus purem Wein/ Den Sanct Johannis-Segen/ Damit der Reisende kein Bein/ Zerbrech’ auf Weg und Stegen.“ Bekanntlich schließt der Diskurs zwischen Wasser und Wein nüchtern: „Sie wollten noch länger so streiten/ Da mischte der Gastwirt die beiden.“ bfs

