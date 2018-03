Wie heult der Wolf, wie nagt der Biber?

Anzeige

Am 27. März (und 6. April) heißt es: „Ein Tag rund um den Bauernhof“. Die Sechs- bis Zehnjährigen gehen zu Schafen, Pferden, Schweinen, Hühnern, Kühen, Ziegen und Hasen... Gemeinsam besprechen und beobachten sie, streicheln, putzen und füttern die Tiere. Eine Schäferin berichtet über ihr Leben und zeigt, wie sie mit ihrem Hütehund arbeitet. Für das Mittagessen mahlen alle Kinder Korn zu Mehl, um daraus einen Stockbrotteig zu kneten. Gemeinsam wird es über dem Lagerfeuer gegrillt. Frisch gestärkt wird Schafwolle verarbeitet. Dann ist es höchste Zeit, die Holzkuh Zenzi zu melken und aus Rahm Butter zu machen. Bevor die Butter auf frischem Brot probiert wird, müssen die Esel, Lamas und Ponys versorgt und beschäftigt werden.

Am 28. März und 5. April heißt es: „Tierstunde für unsere großen Kleinen“, denn für Fünf- bis Siebenjährige gibt es im Wildpark viel zu entdecken. Deshalb läuft die Gruppe einfach los und schaut, welche der Tiere sich an dem jeweiligen Tag besonders gut zeigen. Flexibel wird dabei auf die Kinder, die Tiere, das Wetter und die Temperaturen eingegangen. Mindestens eine Tierart wird genau angeschaut und deren Verhaltensweisen, Aussehen und Eigenschaften untersucht. Dazu stehen lustige Spielchen an, um den Kindern bestimmte Tiere näher zu bringen, z.B. wie schleicht ein Luchs? Wie heult ein Wolf? Wie fühlt ein Waschbär? Wie nagt ein Biber? An der Waldhu?tte wird gerastet, wo die Kinder auch Zeit zum freien Spielen haben.

Die Tierstunde für die Kleinen findet am 28. März und 5. April statt. Es ist für Drei- bis Fünfjährige und ähnelt dem Programm für die Fünf- bis Siebenjährigen, wird jedoch altersgerecht modifiziert. Am 29. März ist Rittertag für Sechs- bis Zehnjährige: Die jungen Knappen kümmern sich erst einmal um die Tiere. Danach geht es an die Herstellung von Schwert und Schild. Zur Stärkung kochen die Anwärter ihr Essen am Lagerfeuer. Bevor die Knappen zum Ritter geschlagen werden können, gilt es noch, verschiedene Prüfungen zu bestehen.

Am 3. April ist Neandertalertag für Sechs- bis Zehnjährige: Zuerst bauen sich die Neandertaler einen großen Wall als Lager und zum Schutz gegen „wilde“ Tiere. Ausgerüstet mit einem Speer geht es dann in den Wald. Nach der „Jagd“ stellen die Kinder aus Speckstein kleine Mammutzähne und Wolfskrallen her. Zum Abschluss grillt die Neandertaler-Gruppe ihr Mittagessen über dem Lagerfeuer. Alle Programme setzen eine Mindestteilnehmerzahl von zehn Personen voraus. Anmeldung und weitere Infos im Internet unter: „www.wipaki.de“. „WiPaKi“ ist eine Einrichtung des Wildparks. Sie hat eine ökologisch-pädagogische Zielsetzung.

