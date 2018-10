Wie kann man den Medien wieder mehr vertrauen?

Bad Mergentheim.Ein Vortrag über Medienvertrauen findet am Mittwoch, 17. Oktober, statt.

Claudio Höll, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftsjournalismus an der Universität Würzburg, spricht zum Thema „Wo ist das Vertrauen hin? – Die Medien in der Vertrauenskrise“.

Der Vortrag beleuchtet aus verschiedenen Blickwinkeln, wie sich das Vertrauen in die Medien in den letzten Jahren in Deutschland und Europa entwickelt hat. Auch die Gründe, die die Forschung für die Entwicklung des Medienvertrauens diskutiert, werden vorgestellt.

Schließlich werden verschiedene Ansätze von journalistischen Praktikern diskutiert, deren Ziel es ist, das Vertrauen in die Medien wieder zu stärken oder, wo nötig, zurückzugewinnen.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Katholischen Gemeindehaus, Marienstraße 1. Ein Teilnehmerbeitrag wird erhoben. Veranstalter ist die Katholische Erwachsenenbildung Dekanat Mergentheim.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.10.2018