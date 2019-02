Wie man Instrumente erlernt

Löffelstelzen.Einen „Tag der Jugend“ veranstaltet die Blaskapelle Löffelstelzen am Samstag, 16. Februar, im Gemeindesaal. Das Vororchester der Blaskapelle Löffelstelzen probt bereits am Vormittag ab 9.30 Uhr. Besonders willkommen sind die Kinder und Jugendlichen, die in Ausbildung sind, aber noch nicht in der Jugendkapelle spielen. Sie dürfen in die Probearbeit der Jugendkapelle schnuppern. Am Nachmittag findet um 14 Uhr ein öffentliches Vorspiel der Jugendmusikschüler für alle Eltern und Interessierten statt. Die musikalische Ausbildung bei der Blaskapelle Löffelstelzen ist in enger Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule Bad Mergentheim organisiert. Ab einem gewissen Ausbildungsstand können die Kinder in dem Vororchester der Blaskapelle mitspielen und werden so schrittweise in die Kapelle integriert. Weiterführende Informationen erteilt Jugendleiter Frank Mittnacht unter Telefon 0174/3264852. FM

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 08.02.2019