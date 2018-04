Wie schreibe ich einen Artikel?

Anzeige

Elpersheim.Die Sportjugend Mergentheim veranstaltet am heutigen Montag, 23. April, um 19 Uhr, ein Presseseminar im Sportheim des SV Elpersheim. Willkommen sind alle presseverantwortlichen der Sportvereine, die mehr wissen möchten über: Wie schreibe ich eigentlich einen Artikel? Unter welchen Voraussetzungen wird er veröffentlicht? Was gibt es sonst noch Wissenswertes? Hierzu konnte man mit Michael Fürst und Klaus T. Mende von den Fränkischen Nachrichten, zwei echte Experten gewinnen. Eine Anmeldung ist beim Sportkreisjugendleiter Reinhold Balbach unter Telefon 07932 / 8869 oder per E-Mail unter „info@sportjugend-mgh.de“ erforderlich. pm