Wie vielfältig is(s)t die Welt?

Bad Mergentheim.Sarah Schneider ist Referentin beim Hilfswerk Misereor und beschäftigst sich mit Fragen von Landwirtschaft und Ernährung. Sie kommt am morgigen Dienstag zu einem Vortrag ins katholische Gemeindehaus. Sie wird an diesem Abend beleuchten, welch entscheidende Rolle Artenvielfalt für gesunde Ernährung und die Bewahrung der Umwelt spielen. Dabei wird sie auch auf den fortschreitenden Verlust der biologischen Vielfalt eingehen, der unter anderem durch massive Entwaldung in Südamerika und Südostasien für Soja und Palmöl verursacht wird. In Deutschland weist der Insektenschwund auf diese Problematik hin. Der Vortrag will den Zusammenhang zwischen Landwirtschaft, Artenvielfalt und Ernährung bewusst machen und Impulse setzen zur Veränderung im Globalen wie Lokalen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Veranstalter ist die Naturschutzgruppe Taubergrund und die Katholische Erwachsenenbildung Dekanat Mergentheim. Der Eintritt ist frei. Spenden werden entgegengenommen.

