Wieder ein großer Erfolg

Main-Tauber-Kreis.Nach dem Partnerschaftsvertrag 2008 ist auch die 19. Jugendbegegnung zwischen der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim in Kooperation mit der Sportjugend und dem polnischen Partnerlandkreis Zabkowice Slaskie (Frankenstein) absolut gelungen für alle Beteiligten verlaufen. Gefördert wurde die Maßnahme durch den Main-Tauber-Kreis sowie vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW).

Die Schüler wurden begleitet von den Lehrkräften aus Polen und waren alle in den Familien der beteiligten Jugendlichen aus dem Kreis untergebracht. Sie wurden durch Schulleiter Wilhelm Ehrenfried und durch die Sportjugend von Matthias Götzelmann und Michael Geidl begrüßt.

Im Schulunterricht wurde über gemeinsame Wurzeln der Europäer, über wirtschaftliche Verflechtungen und über die Wichtigkeit von Toleranz im interkulturellen Umgang diskutiert. Als besonderes Highlight stand die gemeinsame Teilnahme am Stadtlauf in Bad Mergentheim auf dem Programm. Als Gruppe liefen alle zusammen und stärkten so den Gruppenzusammenhalt. Ein weiteres Erlebnis war der Besuch der Alois-Eckert-Werkstätte in Gerlachsheim. Alle waren mit großer Begeisterung und Motivation dabei.