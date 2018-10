Wieder Feuerwehr im Ex-„Handelshof“

Bad Mergentheim.Zu einem erneuten Feuerwehreinsatz innerhalb weniger Tage kam es am vergangenen Dienstag, gegen 15.25 Uhr, in der Wachbacher Straße in einem leerstehenden Supermarkt, dem ehemaligen Handelshof/Kaufland. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Mergentheim rückte mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften aus. Eine Streife des Polizeireviers Bad Mergentheim fuhr ebenfalls an die Örtlichkeit und konnte zusammen mit der Feuerwehr die Ursache des Alarms eruieren. Wie sich herausstellte, hatten sich wieder Unbekannte Zutritt zum Gebäude verschafft. Sie hatten zwei Feuerlöscher von den Wänden gerissen und diese im Inneren versprüht. Hierdurch löste die Brandmeldeanlage aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Die Polizei (Telefon 07931 / 5499-0) sucht Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Personen geben können.

