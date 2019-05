Bei der langen Einkaufsnacht an diesem Freitag, 31. Mai, werden wieder stimmungsvolle Illuminationen für ein besonderes Ambiente sorgen.

Bad Mergentheim. Rund 50 Fachgeschäfte der Kernstadt Bad Mergentheim haben sich Jahren zur Bad Mergentheimer „Citygemeinschaft“ zusammengeschlossen, um die Innenstadt mit unterschiedlichen Aktionen zu beleben. Die Citygemeinschaft ging aus dem Zusammenschluss der Werbegemeinschaft und des Kaufmännischen Vereins hervor.

Die langen Einkaufsnächte der Citygemeinschaft gehören zu den größten und attraktivsten Veranstaltungen, die Bad Mergentheim zu bieten hat und ziehen jedes Jahr tausende Besucher an. So soll es auch an diesem Freitag, 31. Mai, sein, wenn der Nachtbummel wieder mit stimmungsvollen Illuminationen lockt.

Beinahe 100 zumeist mehrere Meter hohe Lichtinstallationen hüllen Gänsmarkt, Marktplatz, Deutschordensplatz und Burgstraße in ein buntes, wohliges und gemütliches Licht. Und natürlich pendeln auch in diesem Jahr wieder zwei kostenfreie Stretchlimousinen in der Innenstadt.

„Shoppen mit Schoppen“

„Shoppen mit Schoppen“ ist das Motto, schließlich präsentieren sich an diesem Abend auch wieder Weingüter der Region. Flyer zu den Aktionen der einzelnen Mitgliedsgeschäfte der Citygemeinschaft liegen im Einzelhandel und in der Tourist-Information am Marktplatz aus.

Laut Hans-Joachim Kuhn, dem Vorsitzenden der City-Gemeinschaft Bad Mergentheim, begrüßt die örtliche Geschäftswelt bei diesem Nachtbummel Ende Mai die Bürger und Kunden bereits zum vierten Mal mit fantasievollen und farbenprächtigen Licht-Illuminationen von Air-Lights. „Flanieren und verweilen Sie in den Bad Mergentheimer Gassen und Geschäften, erleben Sie einen entspannten und angenehmen Abend und lassen Sie sich vom traumhaften Lichtermeer faszinieren“, wirbt Kuhn für die Veranstaltung.

Und auch Oberbürgermeister Udo Glatthaar freut sich auf das Event, das „besondere Angebote und Aktionen, erlesene Weine, leckeres Essen und begeisternde Musik“ verspricht. sabix

