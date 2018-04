Wieder Wasserspiele im Kurpark

Anzeige

Bad Mergentheim.Im Kurpark erwacht nach und nach der Frühling. Pünktlich zu Ostern sind die Wasserspiele vor dem Musikpavillon, die große Fontäne am Haus des Gastes sowie die Brunnenbecken und Bachläufe im Kurpark Bad Mergentheim wieder in Betrieb genommen worden. Im abendlichen Licht bilden die angestrahlten Wasserspiele zur passenden Musik einen besonderen Anziehungspunkt. Neun unterschiedliche Musikvarianten sind auch in diesem Jahr wieder zu hören und in Form der tanzenden Wasser-Fontänen zu sehen. Musikstücke von unter anderem André Rieu, Franz Lambert, Rondo Veneziano, John Miles, Queen und Vangelis erklingen fünfmal täglich von Montag bis Freitag und sieben Mal jeden Samstag und an Sonn- und Feiertagen.

Musik erklingt ebenfalls wieder im Klanggarten hinter dem Haus des Gastes. Die meditativen Klänge und bequemen Liegestühle verheißen dem Besucher eine entspannende Atmosphäre.

Auch die Wandelhalle ist für die Konzerte und Veranstaltungen wieder geöffnet. Das Kur- und Salonorchester Hungarica lädt täglich (außer Dienstag und Donnerstag) um 15.30 Uhr zum Kurkonzert und um 19.30 Uhr zum Abendkonzert ein. Damit alle Gäste den Kurpark gleichermaßen genießen können und Ruhe und Erholung finden, sind bestimmte Verhaltensregeln einzuhalten. Eine Kurparkordnung hängt deshalb an jedem Kassenhäuschen aus. Dass diese Regeln eingehalten werden, dafür sorgt die Kurparkaufsicht, die zu verschiedenen Zeiten Rundgänge im Park vornimmt. kv