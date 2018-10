BAD MERGENTHEIM.Die zweiten Bad Mergentheimer Wildwochen finden vom 12. Oktober bis zum 18. November unter der Überschrift „Wild auf Regionales“ statt. Wildgerichte und darauf abgestimmte Getränke werden an fast 20 Stellen im Stadtgebiet angeboten. Koordiniert werden sie von der Tourist-Information. Dazu gibt es eine Ausstellung in der Sparkasse Tauberfranken. Mit dabei sind Gaststätten, Hotels und Weingärtner in der Kernstadt und den Stadtteilen. Auch der Wildpark und die Kreisjägervereinigung bringen sich ein.

Die Kreisjäger zeigen eine Ausstellung zum Thema „Wilde Lebensräume“ in der Sparkasse Tauberfranken, Härterichstraße 13. Dort wird ein begehbares Diorama mit einem Teich, Bäumen, Tieren, einem Hochsitz und vielem mehr aufgebaut. Die Ausstellung ist als besonderes Naturerlebnis vom 15. Oktober bis 16. November von montags bis freitags während der Öffnungszeiten der Sparkasse zu sehen. Weitere Informationen findet man auf der Internetseite der Stadt unter www.bad-mergentheim.de stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.10.2018